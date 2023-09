BERNIER, Éliane Caron



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 29 août 2023, à l'âge de 103 ans et 10 mois, est décédée, dame Éliane Bernier, épouse de feu monsieur Georges Caron. Native de St-Cyrille-de-Lessard, comté de L'Islet, elle était la fille de feu dame Joséphine Lord et de feu monsieur Auguste Bernier. Elle demeurait à Québec, elle a habité longtemps à L'Isletville. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Michel, Henriette (feu André Gendron), Médard (Micheline Demers), feu Sylvain (Danielle Moreau), Agathe (Yves Coulombe), Rachel (Yvan Migneault), Hélène (Jules Gagnon); ses petits-enfants : Tina Caron (Stephen Thomas), Caroline Gendron (Philippe Côté), Steven Caron (Sophie Thomassin), Daniel Gendron (Marie-Josée Angel), Jeffrey Caron (Lisa Troke), Marie-Claude Gendron (Martin Robitaille), Roxanne Caron (Kirk Lewis), Marianne Migneault (Jens Gruschinski), Josianne Caron (Maxime Léveillé), Keven Coulombe, Dany Coulombe (Virginie Lesage), Joanie Migneault, Elisabeth Caron (Sébastien Couillard), Joël Coulombe (Marie-Christine Duval), Gabrielle Gagnon (Guillaume Leclerc), Charles Côté-Gagnon (fils de Jules) et Julie Langlais (Sébastien Muslik) (fille de Micheline); ses arrière-petits-enfants : Mikenzie et Tristan, Anne-Sophie, Mathieu et Olivier, Maude et Marilou, Megan et Jessica, Nathaniel et Jonathan, Pénéloppe, Thomas, Amélia et Anaève, Danika, Charlotte et Dorothée, Charles et Florence, Agathe, Simone et Léo, Éliane, Raphaël et Hubert, Élycia, Jules et Louis. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, et ami(e)s. Elle était la sœur et belle-soeur de : Rita (Joseph Thibault), Fernande (Adélard Nadon), Domina (Rachelle Julien), Yvette (Thomas Thibault), Sabine (Euclide Paquet), Léofred, Joseph, Évariste-Élisé, Élisé (Gertrude Bernier), Séverin (Rita Gagnon), Georgette (Albert Brunet), Lucette (Roland Breton); de la famille Caron : Gérard (Jeannette Leclerc), Irma (Edgard Chouinard), Alfred (Juliette Mercier), Auguste (Yvonne Leclerc), Joseph (Yvette Caron), Armand, Marie (Edgard Mercier), Cécile (Rolland Caron, Gérard Caron), Charles (Albertine Bélanger), Marguerite (Valère Paradis), Irène, Albert (Lucienne Bélanger), tous décédés. Les membres de la famille recevront les condoléances à :de 13h à 16h.Les cendres seront déposées au cimetière Notre-Dame de Bonsecours à une date ultérieure. La famille remercie tout le personnel de la résidence St-François, les résidents qui l'ont accompagnée dans sa vie quotidienne, le personnel de l'unité 4000 de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués dans les derniers moments de sa vie.