[BALADO] Le biomimétisme à la rescousse du climat

On dit souvent qu’il faut complètement repenser les façons qu’on construit et habite notre environnement si on veut pouvoir faire face à la crise climatique.

Les gouvernements sont à la recherche de solutions innovantes et durables, qui vont non seulement nous permettre de ralentir les dégâts, mais aussi d’apprendre à vivre avec les conséquences, comme la chaleur accablante ou les inondations toujours plus nombreuses.

Une jeune branche de la science, le biomimétisme, pourrait être la voie de l’avenir.

Écoutez Sophie Croteau et Charles Trahan dans le balado En 5 Minutes: