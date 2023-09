LAGUEUX, Denis



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le mercredi 13 septembre 2023, à l'âge de 87 ans et 4 mois, est décédé monsieur Denis Lagueux, fils de feu Charles Lagueux et de feu Françoise Bernard. Il demeurait à Beauceville.où la famille recevra les condoléances à compter de 12h30. Par la suite, l'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants: Lisette (feu Bertrand Gilbert), France (André Veilleux), feu Mario, feu Lucie (feu Yves Roy), Michel et feu Nancy; ses petits- enfants: Sonia et Dave Gilbert, Nadia Lagueux, Mélissa et Myriam Lagueux ainsi que ses arrière-petits-enfants: Justin, Rosie, Bryan, Hendrix. De la famille Lagueux, il était le frère de: Réjeanne (feu Léopold Lachance), Jean-Guy (Anne- Marie Poulin), feu Gaétan, Claude (feu Huguette Veilleux, amie Marie-Paule Gagnon), Yvette (Réjean St-Hilaire), Bertrand (Ange-Aimée Poulin), Rollande (Claude Vallée), Gisèle, Fernande (René Bolduc), Lise (Denis Rouillard) et feu Louise. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.