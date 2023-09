LIMA De BRAGA, Rita



À la résidence Cardinal Vachon, le 20 septembre 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Rita Lima De Braga, épouse de feu monsieur Antonio De Braga. Native du Portugal, elle était la fille de feu madame Estrela Liborio et de feu monsieur Joao Lima Carvalho. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillerade 12h00 à 13h40 au salon commémoratifet sera suivi de l'inhumation au cimetière Ste-Thérèse de Lisieux. Madame Lima De Braga laisse dans le deuil ses filles Marie (Gilberto Xavier) et Fatima (Pierre Deshaies); ses petits-enfants: Christian (Élodie Bérubé Roy), Pierre-Luc (Marie-Ève Sioui), Gaétan (Noriko Inomata), Brigitte, Johanne (Antoine Côté), Véronique, Mélanie et Vincent; ses arrière-petits-enfants : Roxanne, Christopher, Kelly-Anne, Tiago, William, Thomas, Viktor, Elliot, Lucie, Émilie, Samuel, Alicia, Zachary, Xavier, Olivier, Michael, Mathieu, Mélodie et Juliane; sa belle-soeur Régina Cabral (feu Manuel De Braga) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la soeur de feu : Antonio (Ines Tavares), Joao (Édouarda Costa), José (Marta Augustin) et Angelina (José Rainha). Un remerciement spécial au personnel de la résidence Cardinal Vachon pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don à Diabète Québec, 8550, boulevard Pie-IX bureau 300, Montréal H1Z 4G2 www.diabete.qc.ca ou à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc, G1S 3G3 www.cancer.ca