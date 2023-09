CHAMPAGNE, Pascale



Au CHSLD de Beauceville, le 16 septembre 2023, à l'âge de 57 ans et 9 mois, est décédée Mme Pascale Champagne, fille de feu Eddy Champagne et de feu Rachel Goulet. Elle demeurait à Saint-Joseph-de-Beauce. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Pierre (feu Lise St-Pierre), Josée (Pierre Mathieu), Simon (Berthe Labbé) et Elise (Yvon Bédard) : ses neveux et nièces : Jean-François, Pierre-Alexandre, Anne-Sophie et Jean-Sébastien Mathieu, Étienne, François et Jean-Philippe Champagne, Sarah-Christine, Pierre-Olivier, Marie-Laurence et David-Alexandre Bédard et leurs conjoint(e)s ainsi que ses 20 petits-neveux et petitesnièces. Elle laisse également dans le deuil sa marraine Mme Louise Goulet ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie de Saint-Joseph samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction à été confiée à la :La famille tient à remercier tous ceux et celles qui au cours des dernières années ont contribué au bien-être de Pascale par leur présence et leur chaleur humaine. Nous remercions particulièrement le personnel soignant du 3ième étage du CHSLD de Beauceville pour son dévouement exemplaire et assumé dans le respect et la dignité. Ainsi, notre soeur Pascale a vécu heureuse dans sa dernière demeure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au comité des auxiliaires bénévoles du CHSLD de Beauceville pour offrir des loisirs aux résidents (253, route 108, Beauceville, Qc, G5X 2Z3) ou à la Fabrique Sainte-Famille-de-Beauce (Communauté de Saint-Joseph) (740, Av du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Qc, G0S 2V0) : https://psfdb.ca/