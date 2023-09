LEMAÎTRE Auger, Hélène



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 9 septembre 2023, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Hélène Lemaître Auger, fille de feu madame Juliette Riverain et de feu monsieur Hermas Lemaître Auger. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Lise, Louis (Isabelle Frederick Auger), Michel (Claire Robitaille), Diane (Claude Chamberland) et Anna Corinne (Alain Bourgoin) ; ses cousins et cousines dont Madeleine (Mado) Perron et Guy Wells, ses neveux et nièces dont Sonia Auger Gimont qui a pris soins d'elle ainsi que ses ami(e)s dont Denise Deshaies. Elle est allée rejoindre ses soeurs et son frère qui l'ont précédée : Louise, Marie, Marthe et Charles. La famille tient à remercier le personnel de l'Auberge Aux 3 Pignons Inc qui ont pris soin d'Hélène les 6 dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.