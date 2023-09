DE MELT, Edward Vernon



À l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 8 septembre 2023, à l'âge de 75 ans et 5 mois, est décédé monsieur Edward Vernon De Melt. Il était le fils de feu monsieur Clayton Irvine De Melt et de feu madame Josephine Vernon. Natif de Vancouver, il demeurait à Québec depuis 1974.Il laisse dans le deuil son épouse Michèle Simard De Melt; ses filles: Annie (Paul Karwatsky) et Sarah (Jean-Philippe Clavette) et ses petits-enfants qu'il aimait tant: Logan et Lily (leur père Ian Popple), Dylan et Myles (leur père Jérôme Turcotte); sa compagne des quinze dernières années, Chantal Mongie Tétu, et son fils Martin; ses frères et soeurs : Alan, Steve (Baldwin Wong), Julie (Dave Lindsay) et Tracy (Joe Cafariello); sa belle-soeur (Deborah Boots); ainsi que ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, ses fidèles amis(es) de Colombie Britannique, son grand ami Terrence Keller et ses collègues et amis de l'École de Langues de l'Université Laval; sa famille française, Béatrice et Louis Chevrot, ainsi que Françoise Tétu, Bernard et Jean-François, Florence Mongie et Olivier, sans oublier les cousins. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 9h30 à 11h30.La famille remercie sincèrement tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec et, particulièrement Dr Jean-Philippe Pialasse et Dre Florence Dubé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, site web: www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.