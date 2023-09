Changements climatiques: certains lieux de New York s'enfoncent plus vite que prévu

C’est connu : la ville de New York s’enfonce année après année. Or, des scientifiques de la NASA ont découvert que certains lieux importants l'enlisaient beaucoup plus rapidement que la moyenne répertoriée dans la région métropolitaine.

Ces endroits incluent l’aéroport LaGuardia, le stade Arthur Ashe qui accueille l’US Open et l’autoroute Interstate 78. Ces derniers s’enfoncent en moyenne de plus de 2 millimètres par année, ce qui est plus rapide que les 1,6 mm répertoriés ailleurs dans la ville.

« Si vous êtes un résident d’une ville côtière, il est important que vous compreniez ce que fait ce mouvement à la verticale et comment il rend votre quartier vulnérable aux inondations », illustre Brett Buzzanga, l’auteur de l’étude et spécialiste en géoscience côtière à la NASA.

Le mouvement du sol contribue à exacerber l’impact de la hausse du niveau des mers. En 20 ans, le niveau de l’eau a augmenté de 4,4 mm par année à Manhattan. Le phénomène a été accéléré par l’affaissement des sols, selon l’étude.

Brett Buzzanga et ses collègues ont utilisé des satellites pour évaluer les différents quartiers de la ville. Les données GPS obtenues par des appareils au sol ou des avions ont permis de brosser un portrait précis de la situation.

« Nous avons pu souligner avec beaucoup de détails les différences qui existaient entre les régions et nous avons trouvé des endroits qui s’enfonçaient plus rapidement, a dit Buzzanga. Nous risquons d’avoir des résultats similaires dans toutes les villes côtières. »

Rebond postglaciaire

Un endroit peut s’enfoncer pour de nombreuses raisons. Dans le cas de New York, ça peut être lié au retrait des glaciers lors de la dernière période glaciaire.

En effet, une calotte glaciaire recouvrait toute la Nouvelle-Angleterre il y a près de 20 000 ans. Lorsqu’elle a commencé à fondre, la terre qui était emprisonnée en dessous a commencé à remonter.

Or, le développement rapide de la ville de New York a comprimé le manteau terrestre, ce qui le force à recommencer à s’enfoncer. D’ailleurs, le retrait des puits d’eau sous la ville a contribué à l’accélération du processus.

Plusieurs secteurs, dont l’aéroport LaGuardia et le stade Arthur Ashe, ont déjà été des décharges par le passé, ce qui rend le sol plus fragile. Le stade Arthur Ashe a même été rénové avec un toit en toile afin de le rendre moins lourd.

