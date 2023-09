Coup de barre contre la crise du logement

Devant l’ampleur sans précédent de la crise du logement, la Ville de Québec n’avait d’autre choix que de donner un coup de barre. Loin de tout régler, malgré des investissements records, le plan Marchand a le mérite d’amorcer un important virage.

Le marché de l’habitation a évolué drastiquement ces dernières années sur le territoire de Québec. Au point que le taux d’inoccupation atteint son niveau le plus bas depuis 2011. C’est le cas dans l’ensemble des arrondissements de Québec, une première dans l’histoire.

La Ville ne peut plus se contenter, comme on le faisait dans le passé, de laisser le marché s’autoréguler, à défaut de quoi la crise ne cessera de s’amplifier, plaide le maire Marchand.

L’idée, c’est d’infléchir la courbe, de créer un nouveau contexte où la ville est en mouvement.

Afin d’augmenter de manière importante le nombre de logements, les normes seront toujours présentes mais elles seront différentes. Elles tiendront compte davantage des conditions de marché, comme le contexte inflationniste et les pénuries de toutes sortes. Il fallait agir.

Écoutez la chronique de Karine Gagnon, chroniqueuse politique au JDM et JDQ via QUB radio :

Nouvelles réalités

Le plan Marchand est pour le moins innovateur à plusieurs égards, avec des cibles beaucoup plus ambitieuses et, surtout, plus réalistes. Celles-ci se basent sur de nouvelles réalités, comme les migrations fortes.

Québec attire en effet beaucoup plus de nouveaux arrivants que les prévisions faites ces dernières années. Il s’agit d’une excellente nouvelle, mais le nombre de logements doit être ajusté en conséquence, alors qu’il en manque déjà cruellement.

Le plan fait aussi ressortir la grande dépendance des villes par rapport aux gouvernements supérieurs.

La Ville dépend en effet du gouvernement du Québec pour plus de la moitié des investissements totaux de 605 M$ prévus dans le plan. Des négociations sont en cours. On dit que ça se passe bien, mais l’implication de Québec sera nécessaire à la réussite du plan. D’autres sommes devront aussi être versées par le fédéral.

La Ville pourra malgré tout mettre en place 15 actions sur les 20 prévues dans le plan, fait ressortir la conseillère Marie-Pierre Boucher. Sa part atteindra 147 M$, du jamais-vu. Auparavant, Québec déboursait plutôt autour de 23 M$ par année.

Photo Stevens LeBlanc

Promoteurs intéressés

Dans l’élaboration de ce plan, l’administration Marchand a mené de vastes consultations auprès des promoteurs et des organismes afin de bien répondre aux besoins.

Mme Boucher explique que les promoteurs se sont montrés très intéressés. Plusieurs avaient déjà levé la main pour s’impliquer dans des projets de logements sociaux, en marge du Sommet sur l’itinérance.

Les promoteurs cherchent de la prévisibilité, et c’est ce que la Ville leur offre avec ce plan, soutient le maire. « On veut leur envoyer le message que c’est ici que ça se passe, que c’est dynamique. »

Les effets de ce plan, qui s’échelonne jusqu’en 2040, ne seront cependant pas immédiats mais pourront être observés sur trois ans.

Puis, l’ajout de logements sociaux prévu sera loin d’être suffisant, et la Ville le sait. Il faudra encore beaucoup plus. Cela permet de mesurer l’ampleur de la crise, qui ne se réglera pas de sitôt malheureusement, mais à laquelle ce plan permet certainement de s’attaquer.