GOULET, Gustave



Au CHSLD de Charny, le 4 septembre 2023, entouré de l'amour des siens, est décédé monsieur Gustave Goulet, époux dévoué et amoureux de feu Jacqueline Faucher, fils de feu Alfred Goulet et feu Georgette Harvey. Il était âgé de 89 ans et demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Il laisse dans le deuil ses fils : Gilles (Nathalie Buteau), Gaétan (Louise Paquet), ses filles : Lise et Sylvie; ses petits-enfants : Audélie Goulet (Steve Charette), Laurence Goulet, Julie Goulet (Mathieu Roy), Simon Goulet (Sandra Haince), Catherine Michaud (Austin Peterson) et Vincent Michaud; ses arrière-petits-enfants : Marianne, Olivia, Alycia, Charles-Antoine et Élina; ses soeurs : Réjeanne et Armance Goulet (feu Paul Veilleux); son frère feu Armand Goulet (feu Jasmine Riopel et feu Thérèse Deschênes); ses belles-soeurs et beaux-frères : feu Denise Faucher (feu Gédéon Leclerc), Colette Faucher (feu Calixte Ferland), feu Gisèle Faucher (feu Raymond Cantin), feu Louise Faucher (feu Bernard Fecteau) et Francine Faucher ainsi que ses filleules Catherine Michaud, Nadia Noonan et Anne-Marie Goulet, plusieurs neveux, nièces, parents et amis. En plus d'avoir mené une carrière bien remplie chez Hydro-Québec, Gustave Goulet a été très actif dans sa communauté. Il a notamment été conseiller municipal à la Ville de St-Romuald pendant plusieurs années, bénévole dans le hockey mineur, au sein du Club des Lions, des Optimistes et très impliqué au sein des Chevaliers de Colomb. Passionné de chasse et pêche, il a été membre de la Coopérative St-Marcellin pendant près de 40 ans. La famille tient à exprimer ses sincères remerciements au personnel de la Résidence St-Antoine pour les bons soins prodigués ces deux dernières années ainsi qu'au CHSLD de Charny pour les soins et l'accompagnement dans les derniers moments. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de santé et services sociaux Lévis-Lotbinière. La famille vous accueillera au :à compter de 10 h.