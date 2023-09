MORISSET, Denis



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 31 août 2023, à l'âge de 94 ans et 2 mois, est décédé monsieur Denis Morisset, époux de madame Huguette Lebel, fils de feu madame Denise Gagnon et de feu monsieur Antoine Morisset. Natif de Mont-Joli, il demeurait à Charlesbourg.Il laisse dans le deuil outre son épouse Huguette, ses enfants : Andrée (Jacques Binette) et Alain (Micheline Vennes); ses petits-enfants : Suzanne, Chantal et Sarah, ses arrière-petits-enfants : Rosalie et Félix; ses frères et soeurs : feu Gaétan, feu Jacques, feu Jean-Claude et feu Denise; ses beaux-frères et belles-soeurs Marie-Lourde, feu Lucette, Léonard, feu Marcel et Ivan Lebel; ainsi que ses neveux et nièces. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la, de 13 h à 14 h 45.La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital St-François-D'Assise pour leur dévouement et leur professionnalisme.