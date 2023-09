QUÉZEL, Pierrette



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 septembre 2023, à l'âge de 92ans, est décédée Madame Pierrette Quézel, épouse de feu Monsieur Raymond Cantin. Elle demeurait à l'Ekla. Les membres de la famille recevront les condoléances en :de 10h à 11h.L'inhumation des cendres se fera par la suite à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses fils Pierre (Viviane Fournier), Guy (Hélène Pépin), ses filles Denise (Réjean Langlois), Danièle (feu Daniel Lépine); ses petits-enfants : Nadia (Nicholas Paquet), Marc-André (Andrea Larocque-Sanchez), Terence (Claudia Paba Solano), Catherine (Dave Fortier), Isabelle(Jean-François Perrin), Sarah (Jamie Mclean), Philippe ; ses arrière-petits-enfants : Raphaëlle, Olivier, Gabriel, Alicia, Zachary, Simone, Victoria et Estelle ; ses beaux-frères, ses belles-soeurs, cousins, cousines, de nombreux neveux et nièces et amis (es) de la résidence Ekla. Un gros merci, à Linda Doré (mère des enfants de Pierre) pour son écoute et conseils de santé, à Jacqueline Sutton et Isabelle Dumas pour leur proximité et dévouement, au personnel de l'Ekla pour leur assistance et au personnel de l'hôpital Enfant-Jésus (2e étage) pour leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec via leur site web : https://www.diabete.qc.ca/. Prière d'envoyer vos messages de sympathie via notre courriel : complexe.arochette@gmail.com