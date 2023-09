D’attachée politique à coiffeuse: une mère de famille quitte tout pour se lancer en affaires avec son fils

Se lancer en affaires avec sa mère : c’est le pari de Gabriel Lebrun, copropriétaire de District KG à Québec, qui inaugure un tout nouveau bar capillaire.

Karine Delarosbil n’aurait jamais pensé un jour qu’elle travaillerait avec son fils dans le milieu de la coiffure.

« Si quelqu’un m’avait dit ça, je pense que je serais partie à rire », lance celle qui a cessé ses activités de coiffure lorsqu’elle s’est retrouvée veuve à 29 ans avec deux enfants dont elle devait s’occuper.

« Ce n’est pas parce que je ne n’aimais pas ça. J’ai fait plusieurs métiers dans ma vie. J’ai même été attachée politique à l’Assemblée nationale », ajoute-t-elle.

Elle a notamment travaillé pour Gérard Deltell lorsqu’il s’est lancé en politique pour l’Action démocratique du Québec (ADQ) et aux communications à la municipalité de Lac-Beauport.

« Ce sont des sièges éjectables. Un moment donné, j’étais tannée que tout le monde dirige ma vie. Je voulais de la liberté et j’ai décidé de revenir dans le monde de la coiffure », précise-t-elle.

Photo Diane Tremblay

Entre-temps, son fils, Gabriel, s’est intéressé au métier de barbier. À l’âge de 15 ans seulement, il a commencé comme apprenti pour KRWN, où il a fait ses classes.

« L’école, ce n’était pas fait pour moi. J’ai beaucoup de misère à rester assis et à écouter. J’ai besoin que ça bouge », raconte Gabriel.

Jumeler leurs expériences

En 2019, une occasion s’est présentée pour acquérir un salon existant, sur le chemin Royal, à Beauport. Le duo a choisi de jumeler son expérience et c’est ainsi que l’aventure a débuté.

« Travailler avec sa mère, c’est l’fun. En général, on s’entend très bien. Quand on travaille avec la famille, surtout dans notre cas où nous sommes associés, il faut départager les deux », confie Gabriel.

« On a trouvé le juste milieu et ça va super bien », ajoute-t-il.

« C’est rare qu’on discute des affaires lorsque nous faisons des soupers de famille », renchérit Karine.

Tout en conservant un côté barber shop, le salon accueille aussi une clientèle féminine. En plus d’offrir les services de coupe et de coloration, le salon propose aussi un « bar de soins capillaires » offert selon un menu à la carte pour les besoins plus spécifiques.

Gabriel estime que le fait qu’il ait tracé son propre chemin a été une bonne chose à ses débuts.

« J’ai fait mes propres expériences. Avec ma mère, j’aurais appris beaucoup, mais je n’aurais pas pu développer autre chose. »

Le salon accueille ses clients sur le boulevard Lebourgneuf depuis mai dernier. L’inauguration du nouveau local a lieu mercredi soir.