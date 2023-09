MAILLOUX, Georgette



Au CHSLD de Baie-Saint-Paul, le 1er septembre 2023, à l'âge de 94 ans et 4 mois, nous a quittés Dame Georgette Mailloux. Elle était la fille de feu monsieur Delphis Mailloux et feu Dame Antoinette Daniel et elle demeurait à Baie-Saint-Paul.l et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis au funérarium de lale vendredi 29 septembre 2023 de 19h à 21h et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h30. Madame Georgette Mailloux laisse dans le deuil ses enfants : Gaétan (Thérèse Lavoie), Marc-André (Myriam Bergeron), Guylaine (Michel Simard), Bruno (Claudette Fortin); ses petits-enfants : Marie-Noëlle, Andrée-Anne, Dave, Marie-Ève, Frank; ses arrière-petits-enfants : Yuna et Tara; son filleul et ses filleules : Herman St-Gelais, Louise Fortin, Marie-Noëlle Simard ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Outre ses parents, elle est allée rejoindre ses soeurs et son frère : Anita (feu Fernand St-Gelais), Rosaire (feu Thérèse Phillips), Germaine (feu Rosaire Fortin); sa filleule et son filleul : Suzanne Mailloux et Martin Thibeault. Un merci spécial est adressé au personnel de l'unité Pierre-Dupré du CHSLD de Baie-Saint-Paul, aux Dres Catherine Boucher-Bélanger, Bernadette Roy et Marie-Christine Chevrette ainsi qu'à l'UHCD de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour le Fonds CHSLD. Des formulaires seront disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la