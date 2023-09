«Décadence X»: Une suite inutile pour une saga d’horreur déjà saignée à blanc

Le constat est aussi désolant qu’il est évident : il est grand temps de débrancher la saga Décadence une fois pour toutes, surtout après qu’elle nous ait offert un dixième chapitre particulièrement pénible et rébarbatif.

Jigsaw est de retour. Il fut une époque où cette phrase emplit de joie les amateurs d’hémoglobine et d’émotions fortes. Mais aujourd’hui, c’est avec un long soupir qu’on l’accueille, découragé d’apprendre qu’on essaie encore d’extraire du jus d’une saga déjà saignée à blanc.

On redémarre tout de même la machine pour une dixième fois, histoire de ramener John Kramer, l’homme derrière le sobriquet, et ses mécanismes de torture barbares. Et pour ce faire, on remonte le temps pour camper l’intrigue de Décadence X entre celles des deux premiers chapitres de la série, une époque où le personnage était toujours bien en vie.

Supplices au Mexique

On retrouve donc Jigsaw alors qu’il s’envole vers le Mexique sous promesse d’un traitement révolutionnaire contre son cancer incurable. Mais lorsqu’il s’aperçoit que les instigateurs de ce voyage médical l’ont floué, il mettra ses mécaniques à profit pour leur apprendre une bonne leçon, servie bien évidemment à grands coups de torture et de supplices corporels innommables.

Le hic ? En plus de carburer plus que jamais aux incongruités, ce dixième chapitre s’imbrique de manière plus ou moins cohérente dans la trame narrative de la franchise. On réalise bien vite que cette contorsion de l’espace temporel n’était finalement qu’un prétexte pour ramener Jigsaw et Amanda Young, deux figures de proue de Décadence. Une bonne idée sur papier, mais malheureusement mal exécutée.

Odeur de réchauffé

Pire encore, on sent une lassitude – ou une paresse ? – dans l’élaboration des pièges auxquels sont soumises les victimes de Décadence X ; ils sentent ici le réchauffé à plein nez, certains nous semblant n’être que de vulgaires variantes ou amalgames de ceux utilisés dans les chapitres précédents.

Les fans d’hémoglobine seront toutefois heureux d’apprendre que celle-ci est déversée copieusement et dans des circonstances plus glauques que ce à quoi la franchise Décadence les a habitués. Car les excès de violence sont encore plus barbares et présentés avec une insistance maladive qui met à rude épreuve les estomacs plus sensibles. En revanche, ces scènes sont désormais dénuées de toute tension ou charge émotive, le cinéaste Kevin Greutert ne cherchant visiblement qu’à provoquer le dégoût et le malaise à tout prix.

Alors de grâce, résignons-nous une fois pour toutes à laisser John Kramer – et ses nombreux sbires – reposer en paix.

Décadence X ★☆☆☆☆

Un film de Kevin Greutert, avec Tobin Bell, Shawnee Smith et Synnøve Macody Lund. À l’affiche dès vendredi.