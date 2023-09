Des aînés portaient deux culottes d’incontinence: trois résidences de Lanaudière blâmées pour négligence dans les soins

Résidents avec deux couches, bouches et pieds négligés, employés mal formés, usagers embarrés dans leur chambre : une enquête sur trois résidences pour aînés vulnérables de Lanaudière à la fin 2022 révèle toutes sortes de lacunes dans les soins.

« Bouchon oreille droite, porte deux culottes d’incontinence, ongles longs et négligés », indique un extrait d’un rapport du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière, obtenu par Le Journal grâce à la loi d’accès aux documents publics.

« Plaie et rougeur au niveau du vagin [...] chapeau au cuir chevelu [des croûtes NDLR], oreilles et pieds sales, ongles très longs », lit-on plus loin.

Les Résidences Le Jour Et La Nuit, situées à Mascouche (pavillon Sainte-Marie et Locas) et à Crabtree, ont fait l’objet d’une inspection du CISSS après le décès d’un usager, le 28 novembre 2022. Après enquête, le coroner n’a pas relevé de lacunes dans les soins offerts à ce patient, indique son rapport.

Tous les usagers évalués

Dans les jours suivants, tous les résidents (environ 95) des trois sites, dont plusieurs sont en perte d’autonomie, ont fait l’objet d’une évaluation clinique par des employés du CISSS dépêchés sur place. Pieds négligés, dentier sale, déshydratation : toutes sortes de problèmes de négligence dans les soins ont été notés.

Manquements observés lors des inspections du CISSS

Négligence dans les soins d’hygiène de certains résidents

Plan de sécurité incendie non conforme au nouveau guide

Des employés non adéquatement formés distribuent les médicaments

Formations manquantes du personnel

Utilisation de contentions sans avoir avisé le CISSS

Nombre important d’incidents sans appel aux services d’urgences et sans suite par le personnel

Source : CISSS de Lanaudière

À la mi-décembre, le CISSS a ordonné sept correctifs à mettre en place dès le début 2023, notamment donner tous les services inscrits aux plans de soins des usagers et s’assurer que les médicaments sont administrés par des employés formés à cette fin.

La direction du CISSS a refusé la demande d’entrevue du Journal. Par courriel, on répond que les mesures intensives découlant de l'enquête ont pris fin en février 2023, mais que « les suivis réguliers» se poursuivent.

Le CISSS n’a pas voulu donner d’autres détails sur la nature des suivis et la qualité du service actuel.

Joint par Le Journal, un des copropriétaires des résidences nie la plupart des faits rapportés dans l’enquête, et déplore le manque de communication avec le CLSC (qui offre des soins à la majorité des usagers) et le CISSS de Lanaudière.

« Je ne reconnais pas tous les faits, il y a eu du peaufinement à faire mais rien de grave », réagit Kendall Negro, qui est dans le domaine depuis 2011.

Pas de maltraitance

« On n’a jamais été accusés [...] de maltraitance. Est-ce que vous pensez que si on avait eu de la maltraitance, on ne serait pas sous tutelle ? demande-t-il. Mon personnel était abasourdi de la situation parce que ce sont des choses non fondées. »

Quant aux doubles couches, M. Negro souligne qu’une seule employée avait recours à cette « ancienne pratique » et qu’elle a été rencontrée.

« Ce n’est pas une coutume chez nous », jure-t-il.

Quant à la compétence des employés, il souligne que certains étaient en attente pour suivre des formations. Par ailleurs, il déplore que les résidents aient été mis à nus pour être inspectés lors de l’enquête du CISSS.

Depuis 2020, six plaintes ont été reçues au CISSS de Lanaudière au sujet de ces résidences, dont quatre en 2022-2023.

« On trouve ça plate ce qui est arrivé, mais on est contents. Parce que ça a débloqué une collaboration avec le CISSS qu’on n’avait jamais eu », conclut M. Negro.

De son côté, le syndicat des infirmières dit avoir rencontré la direction du CISSS en août dernier, et avoir souligné que la situation n’est pas réglée dans ces résidences.

«Il y a encore des situations, déplore Marie-Chantal Bédard, présidente du syndicat local (FIQ). On [Le CISSS] ferme les yeux parce qu’on n’est pas capables de donner les soins, parce qu’on n’a pas de monde.»

Infirmières témoins de mauvais soins

Les infirmières en soins à domicile qui soignent des patients dans les résidences privées sont « découragées » des mauvais soins prodigués aux aînés sans pouvoir intervenir, déplore leur syndicat de Lanaudière.

«Elles sont témoins de ça, elles ont comme un sentiment d’être complices de la maltraitance», déplore Marie-Chantal Bédard, la présidente du syndicat local des infirmières de Lanaudière (affilié à la FIQ). Je trouve ça inacceptable ce qui se passe dans les RPA.»

Courtoisie Marie-Chantal Bédard

En raison du manque de places dans les CHSLD au Québec, plusieurs aînés se retrouvent dans des résidences privées pour aînés (RPA).

Là-bas, beaucoup d’usagers en perte d’autonomie reçoivent des soins à domicile offerts par leur CLSC (plaies, prises de sang, etc.) Selon la FIQ, les infirmières soignent par exemple des patients qui ont chuté, sans que l’information ne soit consignée au dossier.

À plusieurs reprises, des employées ont fait part de leurs préoccupations et rapporté des évènements problématiques à la direction, assure le syndicat, qui déplore l'inaction du CISSS.

«Fausses informations»

«Les employés sur place ne sont pas capables de [...] faire les évaluations adéquates, dit Mme Bédard. Les infirmières veulent se protéger donc elles envoient les patients à l’hôpital d’emblée parce qu’elles ne veulent pas les évaluer avec de fausses informations.»

«Il y a eu plein de décès suite à des chutes, les patients sont laissés seuls à eux-mêmes», souligne une employée du CISSS qui n’est pas autorisée à parler aux médias.

«Ils savent bien que s’ils serrent la vis aux RPA, il va falloir qu’ils relocalisent tous ces gens-là au public, et il n’y en a pas de place !, souligne une autre employée. Donc on aime mieux laisser les gens mourir là dans des conditions horribles parce qu’on n’est pas capables d’avoir un système de santé qui a de l’allure.»