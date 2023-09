Des moutons en fugue dévorent 270 kg de cannabis

Des moutons visiblement affamés après les récentes inondations en Grèce ont trouvé refuge dans une serre de cannabis médical qu’ils ont dévoré en deux temps trois mouvements.

Le troupeau d’ovins s’est retrouvé dans une serre voisine près de la ville d’Almyros, dans la région de Thessalie, pour chercher quoi brouter, avant de tomber sur une herbe verdoyante qui était en fait du cannabis médical, dont ils ont mangé plus de 270 kg.

Le berger qui cultivait du cannabis, légalisé depuis 2017 en Grèce, a remarqué que son troupeau manifestait un comportement étrange, en sautant «plus haut que les chèvres», selon ce qu’a rapporté mercredi France Live citant des médias locaux.

Ne sachant pas s’il doit «rire ou pleurer», le propriétaire de la serre n’arrive pas à comprendre ou à diriger ce qui lui est arrivé, alors que son activité a été doublement affectée par la sécheresse de l’été et les récentes inondations causées par la tempête Daniel.

«Avec la chaleur, nous avons perdu beaucoup de notre production. Avec les inondations, on a perdu le reste. Et après tout ça, vient le meilleur: des moutons viennent et mangent tout ce qui restait», a déclaré Yannis Bourounis à un média local.