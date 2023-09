Deuil d’un proche: Jean-François Baril craque en ondes

Avez-vous déjà ressenti ce sentiment de culpabilité, voire d’ingratitude, en apprenant le décès d’un proche? Cette boule dans l’estomac qui semble vous ronger de l’intérieur... Jean-François Baril y a été confronté malgré lui la semaine dernière lorsqu’il a appris le décès de sa grande amie, Danielle Bernard.

Au micro de Sophie Durocher, via QUB radio, il s’est confié sur la mort de son amie et ex-agente, avec qui il avait perdu contact depuis dix ans.

«Je vais aller au salon funéraire dimanche, mais je me sens un peu comme un imposteur, parce que je n’ai pas fait de suivi avec elle... Je n’ai pas redonné tout ce qu’elle m’avait donné», a-t-il avoué, ému.

Touchée par la confession de Jean-François Baril, Sophie Durocher s’est ouvert avec beaucoup d’émotions sur les derniers mots échangés avec sa «deuxième maman», Denise Bombardier, quelques jours avant son décès.

«Quand il y a des gens que tu sais qu’ils sont importants dans ta vie, tu dois leur dire drette là. Prends le téléphone et appelle ta mère, ton père, ton frère, ta sœur et dis-leur que tu les aimes et qu’ils sont importants pour toi», a-t-elle conseillé.