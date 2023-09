GOSSELIN, Roger



Au CHSLD Gertrude-Lafrance de Saint-Jean-sur-Richelieu, le 7 septembre 2023, à l'âge de 79 ans et 11 mois, est décédé monsieur Roger Gosselin, époux de madame Micheline Turcotte. Il était le fils de feu monsieur Amédée Gosselin et de feu dame Marie-Justine Bercier. Il demeurait à Saint-Jean-sur-Richelieu. La famille accueillera parents et ami(e)s à la, jour des funérailles, à compter de 13h., suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Micheline, ses enfants : Éric Gosselin (Karine Gautreau) et leurs fils : Maxime (Gabrielle Lupin) et Alexandre, Richard Gosselin (Mélissa Normandin) et leurs filles : Magalie et Béatrice; ses frères et soeurs : feu Marie-Laure (feu Paul Desgagné, feu Fabien Deslaurier), Émile (feu Yvette Desjardins, feu Thérèse Thibault), Guy (Clémence Tanguay), Élise (feu Jean-Louis Létourneau, Francis Pelletier),Michel (Marlyne Langlois); ses beaux-frères et belles-soeurs : Lucie Turcotte (feu Camillien Dion), Gilles Turcotte (Suzanne Bernard), André Turcotte (Thérèse Lachance), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du CHSLD Gertrude-Lafrance de Saint-Jean-sur-Richelieu pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour la Dystrophie musculaire (Charcot-Marie Tooth). La direction des funérailles a été confiée à la