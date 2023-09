BÉDARD, Marc-André



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes (Québec), le 8 septembre 2023, à l'âge de 81 ans et 7 mois, est décédé monsieur Marc-André Bédard, fils de feu madame Marie Julien et de feu monsieur Wilfrid Bédard. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 14h30 à 15h30. La mise en niche des cendres se fera ensuite au Cimetière St-Charles Mausolée Catherine-de-St-Augustin. Il laisse dans le deuil ses soeurs Monique (Raymond Bertrand), Hélène ; son frère Fernand (Diane Lebel) ; ses belles-soeurs : Lucia (feu Robert Bédard), Louise (feu Marcel Bédard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes pour leurs bons services. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin.