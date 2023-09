Dr. Paul SAVARY



C'est avec grande tristesse que nous vous faisons part du décès du Dr. Paul Savary, survenu le 19 septembre 2023, à l'Hôpital Saint-François d'Assise. Il était âgé de 91 ans. Il était l'époux de feu Denyse Roberge Savary, la mère de ses enfants, et de Sylvie de Grandmont.Dr Savary a fait ses études en médecine à l'Université Laval, puis a effectué sa résidence en oto-rhino-laryngologie (ORL) à la Faculté de médecine de Bordeaux. À son retour à Québec, il avait soif de transmettre toutes les connaissances acquises de l'autre côté de l'océan.Pendant plus de 40 ans, il a multiplié les engagements professionnels en tant qu'oto-rhino-laryngologiste, notamment à titre de chef de service d'ORL et de chirurgie à l'Hôtel-Dieu de Québec, de directeur du Département d'ORL de l'Université Laval et de professeur.Ses pratiques pionnières ont permis des innovations dans le domaine de la santé, dont, la création de la première clinique des tumeurs à l'Hôtel-Dieu de Québec. Le Dr Savary a incarné tout au long de sa carrière des valeurs fondamentales de l'enseignement, de la recherche et de la santé. Il veillait à cultiver un milieu de travail et d'apprentissage sain grâce à son côté humain et sa vision du travail d'équipe. Il a également reçu plusieurs titres honorifiques, dont celui de "Fellow" de la Royal Society of Medecine de Londres.La famille vous accueillera à lade 9h à 11h30 et de 13h à 16h.. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône "Cérémonie" située sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com.Outre son épouse Sylvie, il laisse dans le deuil ses enfants : Paule (Pierre Dauray), Marc (Sara Ducharme), Anne et Éric Savary (Julie Marois), de même que sa belle-fille Marie Joëlle de Grandmont (Dany Papillon).Il était le Papi bien-aimé de Michelle et Thomas Savary (Megan Fontaine) et de Xavier Papillon et Delphine de Grandmont et l'arrière-grand-père de James Savary. Il laisse aussi ses petits-enfants par alliance : Isabelle Dauray (Dr Marc Bouchard), Ariane Ducharme, Laurie et Joanie Nicolle.Il laisse aussi dans le deuil son frère André Savary (Françoise Otis); ses soeurs : Monique (Iain Semple) et Hélène Savary. Il était le frère de feu Aline (feu Sydney Ross). Il laisse aussi ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille de Grandmont : feu Josée (Michel Lapointe), Lyne (Jean Desmarais) et feu Dr. Pierre de Grandmont (Dr. Élaine Larochelle).Il manquera également à ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines des familles Savary, Roberge et de Grandmont ainsi qu'à de nombreux parents et amis(es) et anciens collègues du monde médical.La famille tient à remercier les médecins et le personnel soignants des départements B-6 (Orthopédie) et la direction des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur extraordinaire professionnalisme.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU, à l'attention des services ORL, 1825 Boul. Henri-Bourassa bur. 405, Québec, QC G1J 0H4, tél : (418) 525-4385, site web : https://fondationduchudequebec.org