FORTIN, Ginette



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Ginette Fortin, survenu à Québec le 13 septembre 2023. Elle était la fille de feu Thérèse Giroux et de feu Théotime Fortin. Elle habitait à Québec.(Le stationnement est gratuit au Solstice sur les plaines, 1350 rue des Jardins-Mérici). Elle laisse dans le deuil ses enfants : Benoît (Louise Larrivée), Jean (France Michaud), Line (André Dubé) et Anne (Michel Dontigny); ses petits-enfants : Carolane, Kathy, Audrey, Dany, Patricia, Michaël et Dylan; ses frères et soeurs : feu Lise, Colette, feu Michel, Aline, Diane, Claude, feu Jean et Luc; plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ses ami(e)s : Lise, Rose et les petits gars. La famille tient à adresser des remerciements particuliers aux membres du personnel de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués.Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.