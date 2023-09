ISABELLE, Gérard



À Dosquet, le 12 septembre 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Gérard Isabelle, époux de feu madame Eva Cayer. Il était le fils de feu Léo Isabelle et de feu Jeannette Poitras. Il laisse dans le deuil sa fille France, son fils Jocelyn (Linda Cayer); ses petits-enfants adorés : Marianne Malenfant, William et Jeffrey Isabelle (Émilie et fille Helena) et la petite Hanna; ses soeurs : Yolande Isabelle, Rita Isabelle, feu André (Huguette Lavoie); ses belles-soeurs : Monique (feu Bertrand Sylvain), Diane (feu Réal Pouliot), Bruno Camiré ainsi que ses neveux, nièces et tous ses ami(e)s. Merci à Jocelyn son fils qui en a pris soins jusqu'à la fin. La famille vous accueillera à la :de 9h à 10h45.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214 Québec, Qc, G1S 3G3. www.cancer.ca.