Georgette MARQUIS et Jean-Paul LAGANIÈRE



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de nos parents, Georgette Marquis et Jean-Paul Laganière, survenu paisiblement le 5 et le 10 septembre 2023. Ils étaient tous les deux âgés de 95 ans.. La famille vous accueillera dans l'église à compter de 9h30 pour recevoir vos condoléances.Ils laissent dans le deuil leurs enfants : Francine (René Poulin), Christian, Lise (Jacques Perreault), Nicole (Pierre Guilmette); leurs petits-enfants : Dominic et Caroline Voyer, Isabelle Laganière (Charles Poitras), Marie-Christine Laganière (Cedric Ross-Bergeron), Michael Laganière, Philippe Plamondon (Sandrine Gingras) Vincent Plamondon (Sandra Guillemette), Audrey Thibeault; leurs arrière-petits-enfants : Thomas, Alicia, Sophie-Anne, Sarah-Maude, Anakin, Lily-Rose, Gisèle, Aria, Antoine, Rosalie, Léanna et Olyvia; les enfants de la famille Guilmette: Jean-Sébastien (Annie Hébert), Karine (Olivier Cimon) et leurs enfants.Ils laissent également dans le deuil : Rose-Aimé Marquis (feu Roger Brochu), Marie-Paule Marquis (feu Roger Delaunois), Pierrette Marquis (Roger Roy) et Lise Marquis (Richard Dumont), cousine Catherine Gonthier, la famille Roberge (enfants de feu cousine Alice Demers et de feu Roger Roberge), leur belle-soeur Dolores Piché; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Les ont précédés; leurs frères et soeurs : Berthe Trudelle, Paul Marquis, Claude Marquis, Marie-Marthe Marquis, Jeanne-Hermance Marquis, Marcel Laganière, Robert Laganière, Aline Laganière, Georgette Laganière et Gilberte Laganière.La famille tient à remercier spécialement le personnel soignant du 2e étage du Centre d'hébergement Saint-Antoine pour les bons soins prodigués, leur compassion et leur dévouement envers leur chère maman.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la corporation Les Enfants d'Amour, 1110 rand de la Montagne, St-Anselme Qc, GOR 2NO.