LAMONTAGNE, Jacques



Au CHSLD de Saint-Isidore, le 21 septembre 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Jacques Lamontagne, époux de feu madame Yvette Carrier, fils de feu monsieur Alfred Lamontagne et de feu madame Fabiola Mercier. Il demeurait à Saint-Isidore. Il laisse dans le deuil ses filles : Sylvie (Rénald Morin) et Nathalie (Daniel Gingras); ses petits-enfants : Véronik, Marylou, Antoyne, Philip, Frédéric et Jean-Philippe; ses arrière-petits-enfants : Laurence, Thomas, Charlie et Nathan; ses frères et soeurs : feu Léo-Paul (feu Ann), feu Georges (feu Dorothy Lorett), feu Colette (feu Henri Fortier), Gertrude (feu Philippe Royer), feu Pauline (Marc Bouffard) et Jean-Guy ''John'' (Carmelle); ses beaux-frères et belles-soeurs de famille Carrier : feu Félix (feu Ghislaine Couture), Annette (feu Henri Dumont), feu Rolland (Francine Gilbert), feu Lisette (feu Marcel Lemay), feu Gaston (Jeanine Gagnon), Yvon (Diana Freeman), Clément (Diane Gingras) et Daniel (Danielle Bergeron); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr Jade Gagnon-Richard ainsi que le personnel du CHSLD de Saint-Isidore pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Canada. La famille vous accueillera auà compter de 11h.