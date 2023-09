GRANT, Danielle



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Danielle Grant, survenu à Québec le 15 août 2023. Elle était la fille de feu Ernestine Lavoie et de feu Henry Grant. Sa famille recevra les condoléances, de 10h à 11h, enElle laisse dans le deuil sa fille Nancy Lemieux ; ses petits-enfants : Steve, Keaven, Mickeal et Nathan; ses arrière-petits-enfants ; ses belles-soeurs : Murielle Bujold et Rita Couture; ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines ainsi que des ami(e)s. Outre ses parents, elle est partie rejoindre ses soeurs et ses frères. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel du CHSLD du Sacré-Coeur pour leur empathie et les bons soins prodigués. Des remerciements très sincères à sa nièce Annie Bérubé qui l'a accompagnée avec dévouement durant les dix dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 avenue Belvédère, bureau 305, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone: 418 527-4294 et/ou à la Société de la SLA du Québec, 5415, rue Paré, bureau 200, Mont-Royal (QC) H4P 1P7, téléphone : 514 725-2613. https : //www.societealzheimerdequebec.com/impliquez-vous/faire-un-don/ https://www.jedonneenligne.org/ slaquebec/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.