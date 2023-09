La violence n’a plus sa place en ce bas monde

Je suis un vieil homme de 90 ans qui s’organise encore aujourd’hui pour se tenir au courant de ce qui se passe dans ma société pour ne pas perdre le lien avec elle. C’est pourquoi je lis mon Journal chaque jour qui se lève.

Quelle ne fut pas ma surprise ce matin de lire le témoignage d’un jeune gars de 25 ans qui fut la victime innocente du pasteur Claude Guillot de l’âge de 10 ans jusqu’à l’âge de 16 ans. Ça fait peur de lire ce qu’il lui imposait comme sévices, et encore plus d’apprendre que ce garçon doit débourser plusieurs dizaines de milliers de dollars pour faire reconnaître le stress post-traumatique qui le poursuit encore aujourd’hui.

Je fus un enfant battu dans mon enfance et je m’en souviens comme si c’était hier. Comment peut-on permettre à un adulte de faire ça à des enfants encore de nos jours ? Comme le pasteur Guillot fut condamné à huit ans d’emprisonnement en décembre dernier, il me semble que ça devrait suffire pour qu’on reconnaisse l’état de ce jeune garçon sans l’obliger en plus à payer pour être déclaré malade ?

Un qui sait de quoi il parle pour l’avoir vécu

Vous avez totalement raison, mais la justice officielle ne l’entend pas ainsi, et c’est fort dommage. Surtout qu’on a reconnu officiellement l’existence du stress post-traumatique.