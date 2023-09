Le documentaire «Villeneuve-Pironi», sur la rivalité entre Gilles Villeneuve et Didier Pironi, a remporté deux prix aux International Motor Film Awards

Le documentaire Villeneuve-Pironi, qui relate la rivalité entre les légendaires coureurs automobiles Gilles Villeneuve et Didier Pironi, a remporté deux prix aux International Motor Film Awards.

Cet événement qui se déroule à Londres à chaque année vise à récompenser les meilleures oeuvres cinématographiques et télévisuelles dans le domaine de l'automobile.

En plus d’avoir été sacré meilleur documentaire, Villeneuve-Pironi est reparti avec le Grand Prix, une des plus importantes distinctions du gala. Pour cette catégorie, le film produit pour la chaîne Sky a été préféré à plusieurs grandes productions hollywoodiennes comme Rapides X, John Wick: chapitre 4 et Gran Turismo.

Dans un communiqué envoyé aux médias, la fille de Gilles Villeneuve, Mélanie Villeneuve, s’est dit touchée par ces deux prix.

«Je suis très honorée et, franchement, stupéfaite par ce Grand Prix. C’est touchant de voir que l'héritage de mon père ne réside pas seulement dans mon cœur, mais qu'il continue de briller dans le monde entier. Gilles et l'industrie automobile ont toujours partagé un lien spécial, et ces récompenses symbolisent son immortalité».

Sorti sur la plateforme Crave au printemps dernier retrace la rivalité mythique entre le Québécois Gilles Villeneuve et le Français Didier Pironi, alors que les deux coureurs automobiles étaient coéquipiers chez Ferrari, lors de la saison 1982 de Formule 1. C’est au milieu de cette même saison que Villeneuve a perdu la vie en piste, pendant les qualifications du Grand Prix de Belgique, le 8 mai 1982.