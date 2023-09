Le Rouge et Or veut continuer de progresser face à McGill

Voilà maintenant 17 ans que le Rouge et Or n’a pas connu la défaite à McGill. Depuis ce fatidique 16 septembre 2006, 36 victoires ont été enfilées face aux Redbirds, mais l’entraîneur-chef Glen Constantin assure que malgré cette domination qui se perpétue, personne dans son camp n’a le luxe de regarder de haut l’adversaire de samedi.

Le Rouge et Or se déplacera à Montréal, où le programme tentera de signer la 250e victoire de son histoire.

Lors du point de presse hebdomadaire de l’équipe au PEPS, Constantin a martelé son message. Il tient mordicus à voir son équipe progresser dans toutes les phases du jeu. Sachant que le duel Laval-McGill plus tôt cette saison s’est soldé au compte de 48-7 en faveur du Rouge et Or, ses hommes n’auront pas le loisir de folâtrer pour atteindre cet objectif de progression.

« On veut toujours évaluer notre progrès et quand tu joues pour la deuxième fois contre une équipe, c’est une belle opportunité. Défensivement, on a un bon défi face à des bons receveurs et un bon quart-arrière. Offensivement, il faut continuer de progresser. On veut être plus constant sur notre jeu au sol », a énuméré le pilote.

« Que ce soit McGill ou peu importe, nous, on a un standard. On a un adversaire qu’on respecte, mais c’est important pour nous de jouer à notre niveau. Je suis conscient des attributs qu’on a sur le terrain et si on joue selon notre standard, on va progresser », a-t-il ajouté.

La tête à Montréal ?

Évidemment, personne ne se cache la tête dans le sable. Tous chez le Rouge et Or sont impatients d’en arriver au 14 octobre à Montréal pour tenter de venger le plus récent échec face aux Carabins.

Par contre, l’équipe a l’expérience de ce genre de situation et sait que le bon vieux cliché du « un match à la fois » s’applique plus que jamais.

« On n’a pas le choix. Si on veut se rendre au match du 14 octobre, être prêts et jouer à notre niveau, on a des choses à améliorer. C’est sûr qu’on y pense, on l’a encore sur le cœur d’avoir perdu, surtout à Québec, mais on n’a pas le choix de progresser. Même si on pense à Montréal cette semaine, ce n’est pas contre eux qu’on joue », s’est exprimé le receveur Isaac Gaillardetz.

Le défi Latendresse

Pour la défense, le principal défi sera évidemment de contenir les élans du quart-arrière Eloa Latendresse-Régimbald. Ce dernier a le don de faire mal avec ses courses à l’emporte-pièce, lui qui revendique déjà des gains de 262 verges au sol, avec quatre touchés.

« On veut le garder dans la pochette parce qu’il est dangereux avec ses jambes. Il faut former un filet autour de lui pour qu’il n’ait pas de brèches pour s’échapper. S’il s’échappe, il faut toujours garder les yeux sur lui. C’est un travail à douze », a signalé le vétéran secondeur Thomas Landry.

Pour cette rencontre, l’offensive lavalloise sera toujours privée du receveur étoile Kevin Mital et du porteur de ballon Kalenga Muganda.

Une belle opportunité de briller pour Isaac Gaillardetz

Marcel Tremblay / Agence QMI

Au football, l’absence des uns fait parfois le bonheur des autres. Même si Isaac Gaillardetz ne souhaite aucun mal à Kevin Mital, l’absence temporaire de son coéquipier vedette lui permet de se faire remarquer.

Le receveur de troisième année connaît un fort début de saison avec 10 réceptions pour 203 verges et 2 touchés. Son éclosion n’étonne pas Glen Constantin.

« On a une belle profondeur avec des joueurs qui ont beaucoup de talent, mais qui ne peuvent pas jouer autant qu’on voudrait. Isaac a connu l’un des meilleurs camps parmi tous les receveurs. Il s’est épanoui et on n’est pas surpris de sa production », a-t-il noté.

Pour sa part, Gaillardetz ne peut que savourer le moment.

« On veut tout le temps avoir une opportunité comme celle-là. J’avais un peu le cinquième rôle chez les receveurs, mais la blessure de Kevin m’a donné l’occasion de toucher un peu plus au terrain. J’ai été capable de saisir cette opportunité », a-t-il expliqué.

De gros jeux

Ce qui épate le plus chez Gaillardetz, c’est son flair pour les longs jeux. À ce jour, sa moyenne de 20,3 verges par réception est la plus élevée de l’équipe.

« Je n’avais pas vu venir ça nécessairement, mais ça ne me surprend pas non plus. J’ai eu des longs jeux tout au long de ma carrière collégiale et secondaire, mais je ne suis pas prêt à dire que je pensais que j’allais avoir autant de gros jeux dans l’année », a-t-il souri.

« Je suis beaucoup plus confiant avec le système de jeux qu’on a présentement et je peux jouer plus vite que l’an passé. Je joue avec moins d’hésitation. J’ai travaillé tout l’hiver à améliorer ma vitesse et ma force physique », a-t-il poursuivi.

Un coach marathonien

Par ailleurs, le groupe de receveurs du Rouge et Or a de quoi être inspiré par l’entraîneur de position Guillaume Rioux, qui enchaîne les succès à l’extérieur du terrain dans de nombreux marathons. Il sera du départ au Marathon de Québec, dimanche.

« Lui, c’est une machine aussi ! » a rigolé Gaillardetz. Il se dédie autant à nous qu’à sa course et c’est le fun de le voir performer dans son sport. On le suit tous sur Strava et on regarde ses temps. On est tous fiers de lui. »