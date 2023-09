Les mensonges et l’intimidation de Trump, ça suffit!

Depuis ses multiples mises en accusation criminelle, Donald Trump démontre son mépris total pour le processus judiciaire. Il est temps que ça cesse.

Qu’il le veuille ou non, le candidat présidentiel favori des républicains va devoir réaliser que le fait d’être accusé au criminel impose certaines limites à la liberté d’expression.

À Washington, la juge Tanya Chutkan devra bientôt statuer sur l’étendue de ces limites. Face à un accusé pas comme les autres, sa meilleure réponse serait de devancer le procès.

Trump se moque des accusations

Un accusé au criminel est présumé innocent, mais ses droits peuvent néanmoins être sévèrement limités. Donald Trump a fait l’objet d’une remarquable clémence puisqu’on ne lui a imposé ni caution ni restrictions de déplacements.

Ses conditions de liberté en attente de procès lui commandent de ne pas commettre de crimes, de ne pas intimider les témoins potentiels et de ne pas propager des faussetés qui pourraient « contaminer » le bassin de jurés potentiels.

Trump n’a pas attendu 24 heures pour proclamer : « IF YOU GO AFTER ME, I’M COMING AFTER YOU! », une menace à peine voilée à quiconque oserait témoigner contre lui. Il a aussi continué à saturer l’espace médiatique de faussetés pour discréditer le système judiciaire. Il aurait possiblement aussi commis un crime en achetant une arme à feu (transaction confirmée, puis niée, par ses porte-parole).

Le procureur Smith a réclamé des mesures pour bâillonner Trump, auxquelles ses avocats ont répondu par des arguments plus politiques que juridiques. Normalement, la juge devrait trancher aisément, mais l’environnement politique est tout sauf normal.

Des marques de commerce

Difficile d’empêcher Donald Trump de mentir et d’intimider : ce sont ses marques de commerce. C’est ce qu’a constaté mardi un juge de New York en infligeant une défaite cuisante à Trump dans une cause civile qui pourrait le forcer à fermer boutique dans sa ville natale.

Pas étonnant de la part d’un homme qui s’est inventé une infirmité pour éviter le Viêtnam, qui a trompé ses épouses, qui triche au golf, qui a créé une université bidon, qui a promu des œuvres caritatives fictives et qui a émis plus de 30 000 faussetés pendant sa présidence.

L’autre pilier de sa carrière est l’intimidation. Il ne se gêne pas pour menacer ses accusateurs de rétribution s’il prend le pouvoir et il ne fait rien pour contrer les menaces de violence posées par ses partisans les plus fanatiques.

Un procès au plus tôt

Trump a toujours survécu à ses innombrables poursuites judiciaires en étirant au maximum les procédures. Cette fois-ci, évidemment, le but est de tout interrompre s’il est élu.

Chaque jour qui passe, les mensonges et l’intimidation de Trump font leur œuvre. Dans ses procès, toutefois, Trump ne pourra pas mentir et intimider impunément. Ses affirmations devront être appuyées par des preuves qui sont, à ce jour, inexistantes.

La juge Chutkan a déjà signalé que si Trump persistait à mentir et à intimider, elle devancerait le procès. C’est ce qu’elle devrait faire. Le plus tôt sera le mieux.