L'incroyable épopée d'un ancien golfeur du Rouge et Or qui jouera sur l'un des circuits les plus prestigieux au monde

L'histoire d'Ugo Coussaud, c'est celle d'un golfeur français qui ne se trouvait pas très bon avec la petite balle blanche et qui, 10 ans après avoir quitté le programme du Rouge et Or de l'Université Laval, s'est qualifié afin de jouer à temps plein sur l'un des circuits les plus prestigieux de la planète, sur lequel évoluent aussi parfois Rory McIlroy et Jon Rahm.

« Je n'étais ni très bon au golf ni très bon à l'école ! » lance en entrevue au Journal le golfeur de Biarritz, qui, une fois ses études en France terminées, en 2010, a choisi de mettre le cap sur le Québec, à la suggestion d'un ami.

Photo fournie par Ugo Coussaud et le Challenge Tour

À l'époque, Coussaud était loin de penser à faire un jour carrière chez les pros, et, encore moins, d'avoir sa place au sein du DP World Tour, ce circuit qui était jusqu'à récemment appelé le PGA European Tour.

Mais il était aussi loin d'être un mauvais golfeur, quoi qu'il en dise.

« Il a raconté un petit mensonge, je crois ! Ou c'est que lorsqu'il repense à ses années universitaires, il ne se trouvait pas aussi bon qu'aujourd'hui », réplique en riant Mathieu Paradis, l'entraîneur-chef de l'équipe masculine du Rouge et Or, qui occupait les fonctions d'adjoint lors du passage de Coussaud au sein du programme, entre 2010 et 2013.

Photo fournie par Yan Doublet / Rouge et Or

« Il était déjà un très bon golfeur », ajoute l'entraîneur Paradis, en louangeant notamment la puissance que montrait son ancien protégé à l'époque. « Bien sûr, il était loin d'être aussi bon qu'il l'est aujourd'hui. À sa première année, c'était l'un de nos meilleurs joueurs. »

« Si tu parles à des anciens de l'équipe, à l'époque, on savait déjà qu'il allait faire quelque chose avec le golf », précise aussi Mathieu Paradis.

Une ascension « impossible à prévoir »

Il était toutefois « impossible de prévoir » que Coussaud obtiendrait un statut à temps plein sur le DP World Tour.

Car dans le golf d'élite, comme dans la majorité des disciplines sportives, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.

D'ailleurs, le parcours du golfeur de 30 ans n'a pas été un long fleuve tranquille depuis son départ du Rouge et Or. Devenu pro il y a sept ans, il a fait progressivement sa marque au sein du Challenge Tour, qui est la division sous le DP World Tour.

« Rater », pour mieux réussir

Chaque année, les 20 meilleurs golfeurs du Challenge Tour sont promus sur la « PGA européenne », là où, comme c'est le cas dans la PGA américaine, les bourses sont plus onéreuses, notamment.

Coussaud est passé près par le passé. Mais c'est cette année que le déclic s'est réellement fait. Comment ? « À 80 %, c'est du travail, assez profond, qui a pris du temps, note-t-il. Et mentalement, j'ai accepté un peu de lâcher prise sur les résultats, d'accepter de rater, et voilà, finalement, ça réussit. »

Il a d'ailleurs remporté son premier titre sur le Challenge Tour en mars, en Inde. Et comme il trône au sommet du classement du circuit, il est assuré depuis un moment de passer au prochain niveau en 2024.

Photo fournie par Ugo Coussaud et le Challenge Tour

« C'est très cool. Enfin, enfin ! » dit-il tranquillement, avant d'ajouter, plus tard dans l'entrevue, que son histoire est en effet « complètement incroyable ».

Parce que maintenant, le ciel est la limite, comme on dit en anglais. Si ses résultats sont suffisamment bons, Ugo Coussaud pourra participer à des tournois majeurs la saison prochaine.

« Si tu avais dit au jeune Ugo qui, quand il est arrivé au Québec, ne savait pas comment commander un burger parce qu'il ne comprenait pas l'accent, qu'il arriverait un jour à monter sur le DP, il aurait été surpris. Carrément, c'est une super aventure », sourit celui qui compte désormais Lacoste et Taylormade parmi ses commanditaires.

Comme s'il était recruté dans la NFL

Mathieu Paradis, lui, note la persévérance de Coussaud, qu'il a continué à s'entraîner pendant un moment, à distance, à son retour en France, et avec qui il est encore en contact.

« Si tu lui avais parlé il y a six ans, ça n'allait pas si bien, relève-t-il. Il aurait pu lâcher, comme bien des gars l'ont fait. Mais il a mis les efforts, et c'est tout à son honneur. »

Les succès de Coussaud font évidemment un petit velours à Paradis, mais aussi à tous les membres du programme du Rouge et Or, dont le but premier n'est pas de former des golfeurs professionnels.

Photo fournie par Yan Doublet / Rouge et Or

« Je pense que les gens ne réalisent pas à quel point c'est fort, ce qu'il a fait, poursuit Mathieu Paradis. On essayait de trouver des comparatifs, Kevin [Bergeron], l'autre entraîneur du Rouge et Or, et moi, et c'est comme si un gars du Rouge et Or se faisait recruter dans la NFL. »

Et la PGA d'Amérique ?

Le DP World Tour, Coussaud le connaît déjà un peu. Il a participé à quelques-unes de ses épreuves au fil des ans. Et s'il reconnaît que le calibre y est plus relevé que sur le Challenge Tour et que les golfeurs y sont plus « réguliers », il pointe aussi « que ça reste des tournois de golf ».

Ugo Coussaud et le Challenge Tour

« Sur une semaine, tout est possible. Et avec une année comme celle que j'ai faite, je sais que je mérite ma place là-haut », dit-il.

Et la PGA américaine, elle, est-elle dans la mire du golfeur en pleine ascension ?

« J'irais quelques années, parce que forcément, c'est là que c'est le plus intéressant, tant financièrement que sportivement. Mais je n'aspire pas à finir mes jours aux États-Unis », souligne celui qui « déteste » le pays de l'Oncle Sam.

« Go Rouge et Or, go ! »

Coussaud n'aime pas les États-Unis, donc, mais il adore le Canada, et il conserve de précieux souvenirs de ceux qui ont contribué, chez le Rouge et Or, à l'amener là où il est rendu aujourd'hui. Dont Mathieu Paradis, bien sûr.

Il lui est même arrivé de donner « un petit speech » aux membres du programme.

Et quand on lui demande, en fin d'entrevue, s'il y a quelque chose qu'il voudrait ajouter, Ugo Coussaud lance un « Go Rouge et Or, go ! ».

Ugo Coussaud en quelques statistiques