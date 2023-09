LNH : du hockey à la tonne à TVA Sports

TVA Sports présentera plus de 300 matchs de la Ligue nationale de hockey (LNH) cette saison.

Le Canadien de Montréal sera à l’honneur 22 fois, et ce, dès le 11 octobre, jour du premier affrontement de la Sainte-Flanelle. Pour l’occasion, le CH a rendez-vous avec les Maple Leafs à Toronto.

Le samedi suivant, le Tricolore recevra la visite de Connor Bedard et des Blackhawks de Chicago pour la première partie au Centre Bell en 2023-2024.

Ceux qui veulent voir régulièrement les prouesses du premier choix du dernier repêchage de la LNH seront servis à TVA Sports, puisque le réseau présentera 35 matchs des Hawks, incluant le premier de la campagne prévu le 10 octobre contre Sidney Crosby et les Penguins de Pittsburgh. Cinq de ces duels seront présentés en exclusivité sur TVA Sports Direct.

Les vedettes établies du circuit Bettman comme Crosby et Connor McDavid seront également en vedette, puisque TVA Sports diffusera 27 matchs des Penguins et 38 des Oilers d’Edmonton.

Il y aura aussi de nombreux rendez-vous à ne pas manquer, comme la Classique Héritage (le 29 octobre), la Classique hivernale (le 1er janvier), le week-end des étoiles à Toronto (les 2 et 3 février) et la Série des stades au MetLife Stadium (les 17 et 18 février).

La saison 2023-2024 se terminera avec la présentation de tous les matchs des séries éliminatoires à TVA Sports.