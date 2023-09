Connor Bedard épate la galerie à son premier match

Dès sa deuxième présence à son premier match de présaison avec les Blackhawks de Chicago, Connor Bedard a fait lever les spectateurs du United Centre de leurs sièges.

Le premier choix au total du plus récent encan amateur de la Ligue nationale (LNH) a pris possession de la rondelle en zone défensive, avant de se faufiler entre plusieurs joueurs des Blues de St. Louis grâce à de superbes feintes. Le tir du numéro 98 sur la séquence a cependant été repoussé par Joel Hofer.

Voyez les meilleurs moments de Connor Bedard dans la vidéo ci-dessus.

Lors du second engagement, Bedard a récolté son premier point avec l’équipe sur le but de Philipp Kurashev. Le premier cité avait redirigé le tir du défenseur Kevin Korchinski. Le cerbère des Blues a repoussé cette première menace, mais Kurashev s’est emparé du rebond pour mettre la rondelle au fond du filet.

Enfin, en période de prolongation, Connor Bedard a lancé Andreas Athanasiou en échappée et ce dernier n’a pas failli à la tâche, trompant la vigilance de Will Cranley avec un tir du revers pour donner une victoire de 2 à 1 aux siens.

La jeune recrue a fini sa soirée de travail avec deux mentions d’aides, cinq tirs et un temps d’utilisation de 21 min 42 s, le plus haut total parmi les attaquants de Chicago.

La prochaine rencontre des «Hawks» aura lieu samedi face au Wild du Minnesota.

Un premier but pour Tyler Toffoli avec les Devils

Dans la victoire de 3 à 2 des Devils du New Jersey face aux Rangers de New York, l’ancien du Canadien de Montréal Tyler Toffoli s’est signalé offensivement, inscrivant son premier but avec sa nouvelle équipe, jeudi soir.

Jesper Bratt et Michael McLeod ont été les deux autres buteurs pour les Devils. Le défenseur Erik Gustaffson des Rangers de New York, qui a déjà joué pour le Tricolore lors de la saison 2020-2021, a également fait mouche en deuxième période.

Igor Shesterkin a joué les deux premières périodes du match pour les «Blue Shirts» et a arrêté 20 des 21 rondelles dirigées vers lui. Le Québécois Louis Domingue a par la suite fait son apparition devant la cage des Rangers, allouant un but.

Les Penguins et les Capitals l’emportent

Les Penguins de Pittsburgh se sont imposés 3 à 1 contre les Sabres de Buffalo, jeudi soir. Dans la victoire, Drew O’Connor a inscrit deux buts. Lars Eller, désormais porte-couleurs du club de la Pennsylvanie, a délivré une passe.

Pour le premier match préparatoire d’Alex Ovechkin cette saison, les Capitals de Washington ont gagné 4 à 3 face aux Red Wings de Détroit. Les coéquipiers de la légende russe ont presque vu leur avance fondre complètement lorsque Robby Fabbri a réduit le pointage à 4 à 3 en fin de troisième période, mais le mal était déjà fait.