Marie-Ève Janvier renouera avec la comédie musicale grâce à «Waitress»

Dix ans après la fin de Don Juan, Marie-Ève Janvier reviendra bientôt à la comédie musicale. Elle tiendra la vedette de Waitress, spectacle mis en scène par Joël Legendre, attendu à Montréal, puis Québec, l’été prochain.

Il y a un moment que Marie-Ève Janvier souhaitait renouer avec l’univers de la comédie musicale, un monde qu’elle a fréquenté depuis l’adolescence avec Notre Dame de Paris, Les 10 Commandements, puis Don Juan. Mais il fallait trouver « le bon projet » pour que la chanteuse – depuis devenue mère – soit prête à y sauter à pieds joints.

« J’avais envie de revivre ce genre de trip de gang sur scène. Mais faire une comédie musicale, c’est quelque chose de prenant, alors il fallait que ce soit un projet qui me parle, qui me mette des étoiles dans les yeux. Et Waitress, c’est tout ça », confie la chanteuse.

Cette comédie musicale permettra également à ses trois enfants – âgés de 3 mois à 7 ans – de découvrir une nouvelle facette de leur mère. Celle-ci s’étant davantage consacrée à l’animation depuis leur naissance, Léa, Laurence et Louis connaissent peu sa carrière de chanteuse.

« Ils ne m'ont jamais vraiment vue sur scène. Et disons qu’ils ne demandent pas d’écouter l’album de Don Juan chaque soir ! Alors ça va être beau de leur montrer ce côté-là de leur maman », explique-t-elle en riant.

Comme le public, ils la découvriront donc sous le tablier de Jenna Hunterson, une serveuse prisonnière d’un mariage sans amour avec un conjoint abusif. Lorsqu’elle apprend qu’elle est enceinte, elle verra en un concours pâtissier la planche de salut qu’elle cherchait désespérément.

100 % francophone

D’abord écrit et porté à l’écran par Adrienne Shelly, Waitress a fait le saut vers Broadway en 2016 grâce au travail de l’auteure-compositrice-interprète Sara Bareilles. La comédie musicale a depuis été présentée – et applaudie – en diverses langues aux quatre coins de la planète. La mouture québécoise sera la première à traduire l’œuvre en français.

Marie-Ève Janvier ne connaissait rien des œuvres originelles avant d’auditionner pour le rôle principal. Mais une vidéo d’audition – où elle interprète She Used to Be Mine, la chanson phare du spectacle – a suffi à convaincre les ayants droit de Waitress ; Sara Bareilles a elle-même entériné la candidature de la Québécoise en 48 heures seulement.

« C’est une belle marque de confiance, mais qui ajoute aussi de la pression. Et c’est à ça que je carbure depuis mes débuts, alors je suis prête à relever ce défi », avance Marie-Ève Janvier.

Un rêve de longue date

Le metteur en scène Joël Legendre était quant à lui bien familier avec l’œuvre Waitress. Il y a d’ailleurs plusieurs années qu’il caressait le rêve de mettre sur pied une mouture entièrement québécoise de la comédie musicale à succès.

« J’ai vu le spectacle sur Broadway en 2016 et dès que je suis sorti de la salle, j’ai envoyé un message à Patrick Rozon, chez Juste pour rire. C’était la plus belle comédie musicale que j’avais vue de toute ma vie, il fallait que j’en fasse la mise en scène », raconte-t-il.

Cet enthousiasme, il l’attribue – en partie – à la facture résolument moderne de Waitress. Car le spectacle rompt avec la tradition du genre par son ton contemporain allant à contre-courant de l’opulence assumée des Cats, Chicago et autres Fantôme de l’opéra qui ont marqué leur époque. Avec ses rythmes pop aux accents folk, les titres de Sara Bareilles se distinguent aisément de ceux signés Andrew Lloyd Webber ou Stephen Sondheim, par exemple.

« Sara Bareilles a changé la manière de construire des comédies musicales sur Broadway. C’est une approche qui est simple, qui est vraie, et qui est authentique. Ça, ça vient nous chercher, c’est très accessible », opine Joël Legendre.