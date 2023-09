Pas de grande démission à l’horizon: les jeunes sont moins susceptibles de changer de boulot

Les jeunes de 40 ans et moins sont beaucoup plus prudents avec leur emploi et sont beaucoup moins susceptibles de changer de boulot, constate Léger dans son étude jeunesse.

« Le salaire est toujours la raison principale pour aller voir ailleurs, mais c’est rendu moins de 50 % de la décision », explique Gabrielle Blais, directrice de recherche chez Léger.

Le salaire compte pour 44 % de la décision de changer d’emploi ou non, contre 14 % pour la question des vacances, 22 % pour celle des avantages sociaux, 7 % pour la question des horaires et 9 % pour celle du lieu de travail.

« Ce n’est plus juste l’argent, l’argent, l’argent », résume Mme Blais.

La semaine de quatre jours et des horaires d’été sont par exemple deux aspects d’un boulot qui deviennent de plus associés aux signes de dollar, c’est-à-dire qu’ils revêtent une importance.

En 2021, les jeunes avaient l’intention de quitter leur emploi au cours des 12 prochains moins dans une proportion de 25 %. Ils ne sont plus que 15 % à le penser en 2023. C’était 13 % en 2022.

Hors de la paye

Les entreprises qui ne peuvent pas se permettre d’offrir 10 % d’augmentation salariale chaque année ont donc des options pour demeurer alléchantes.

Les perspectives d’avancement, par exemple, peuvent servir de carotte pour les employés.

Le mot d’ordre reste la flexibilité, autant en matière d’horaire que de lieux de travail ou de vacances.

Des programmes d’aide en santé mentale, dont on parle beaucoup, ne peuvent certainement pas nuire.

« C’est en optimisant tout ce qui n’est pas le salaire qu’on peut combler les besoins des jeunes de moins de 40 ans », résume Charlotte Fortin.