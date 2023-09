Plus de 150 fausses alertes à la bombe: un Péruvien se venge d’adolescentes américaines

Il aurait envoyé plus de 150 alertes à la bombe aux États-Unis après que des mineures aient refusé de lui envoyer des photos explicites.

Eddie Manuel Nunez Santos, 33 ans, a été arrêté le 26 septembre dernier à Lima, au Pérou. Entre le 15 et le 21 septembre dernier, l’homme d’origine péruvienne aurait envoyé de fausses alertes à la bombe dans des écoles, des synagogues, des aéroports et des hôpitaux, forçant notamment l’évacuation de milliers d’élèves, le confinement d’hôpitaux ainsi que le retard de nombreux vols. Les établissements visés se trouveraient dans cinq états, soit New York, la Pennsylvanie, le Connecticut, l’Arizona et l’Alaska.

«Comme cela a été allégué, la campagne incessante de fausses alertes à la bombe lancée par l’accusé a provoqué une mobilisation immédiate des autorités fédérales et d’états, détournant des ressources cruciales en matière d’application de la loi et de sécurité publique, et a semé la peur dans des centaines de communautés à travers ce pays», a indiqué le procureur du district sud de New York, Damian Williams.

Selon l’enquête menée par les policiers, Eddie Manuel Nunez Santos aurait lancé ces alertes en guise de représailles après que des adolescentes aient refusé de lui envoyer des photos nues. L’homme se faisait alors passer pour un adolescent de 15 ans nommé «Lucas».

«Non seulement Santos aurait envoyé par courrier électronique des centaines de fausses alertes à la bombe terrorisant les écoles, les hôpitaux et les lieux de culte, mais il aurait également tenté de manière perverse de sextorter des adolescentes innocentes. Ses actions ont gaspillé les ressources limitées des forces de l’ordre, mis les premiers intervenants en danger inutilement et victimisé les enfants», a déclaré James Smith, directeur adjoint responsable du bureau extérieur de New York du Federal Bureau of Investigation (FBI).