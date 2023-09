Photo Catherine Hardy

Transport Jacques Auger inc. et Leucan ont fêté le samedi 9 septembre dernier le 20e anniversaire de leur collecte de fonds annuelle avec leur traditionnelle Promenade en camion cette fois dans le stationnement des Galeries Chagnon à Lévis. L’événement a permis de remettre plus de 285 000 $ à Leucan dépassant ainsi l’objectif de 250 000 $. Depuis la première Promenade en 2004, une somme de près de 2 M$ a été amassée. Transport Jacques Auger inc. est un chef de file dans le transport de produits pétroliers au Québec.

« Piche » au Pool

Photo Le Journal de Québec, Simon Clark

Dave Pichette (photo), ex-défenseur de la LNH avec les Nordiques, les Blues, les Devils et les Rangers et courtier immobilier agréé. RE/MAX Fortin Delage de Québec depuis plusieurs années, a accepté la présidence d’honneur du populaire Pool Le Cercle qui sera de retour cette année au Cercle de la Garnison de Québec après un détour par Sainte-Foy l’an passé. Ce rendez-vous des « poolers » est prévu pour le mercredi 4 octobre, dès 18 h. Vincent Bernier, Étienne Massé et Pierre Samson seront de retour pour une 9e année à l’organisation de ce repêchage qui s’adresse à des participants experts ou débutants et qui a aussi pour but d’amasser des fonds. Depuis 2015, c’est près de 30 000 $ qui ont été remis dans la collectivité à différents organismes locaux. Cette année, le service d’entraide Amélie & Frédérick et Ressources familiales Côte-de-Beaupré se partageront les profits. L’objectif de la saison 2023-2024 est de réunir 200 participants « poolers » en personne et en ligne. Une page Facebook a été créée pour l’événement : POOL DE HOCKEY LE CERCLE.

La Grande Bouquinerie

Photo fournie par L’espace culturel

L’Espace Culturel Richard-Verreau de Château-Richer tiendra sa Grande Bouquinerie annuelle les 30 septembre et 1er octobre, de 10 h à 16 h, au Centre Olivier-Le Tardif, (photo) 277, rue du Couvent, à Château-Richer. Dans le contexte des Journées de la Culture 2023, près de 15 000 livres seront offerts pour la plupart au bas prix de 1 $ pour les livres d’adulte et de 0,50 $ pour les livres d’enfant. Vous y trouverez une vaste gamme de romans d’auteurs québécois et internationaux, de romans policiers et d’espionnage ainsi que des documentaires, des livres traitant de sciences, de recettes, de littérature, de santé et de philosophie. Il y a également quelques jeux offerts avec les livres pour enfants.

Les 100 ans de Léopold

Photo fournie par sa fille Jocelyne

Léopold Aubin (photo) est né le 28 septembre 1923 à Saint-Lazare, comté de Bellechasse où il a vécu presque toute sa vie. Il célèbre aujourd’hui son centenaire. Issu d’une fratrie élargie plus que nombreuse de cette époque (19 vivants sur 25), il ne lui reste aujourd’hui qu’un seul frère. Marié le 30 juin 1945 à Simone Couture, le couple a eu quatre enfants (Roselle, Gaston, Gilbert et Jocelyne) qui leur ont donné 12 petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants. M. Aubin a trimé dur au cours de sa vie. Dès l’âge de 15 ans, il a commencé à travailler dans un moulin à scie, par la suite il a été agriculteur, bûcheron (durant plusieurs années, il a dû s’éloigner des siens 3-4 mois/an en Abitibi et au nord de l’Ontario), garde-chasse, livreur d’huile, livreur de maisons préfabriquées, routier, et contremaître de voirie. Dans les dernières années de sa vie active, il avait fait l’acquisition d’un camion de transport de lait et c’est sur cette note qu’il a terminé sa longue carrière de travailleur. M. Aubin aimait beaucoup les chevaux et les chevaux-vapeur. Il a eu sa première voiture à l’âge de 18 ans et au total il en a possédé 25 au cours de sa vie. Il a abandonné la conduite automobile à 93 ans. Maintenant veuf, il a résidé 3 ans en RPA à Honfleur et depuis 1 an dans un centre d’hébergement (à Sainte-Claire). Le secret de sa longévité : prendre la vie du bon côté. Joyeux centenaire, mon cher Léopold !

Anniversaires

Photo fournie par le Sénat et la famille

Dennis Dawson (photo), l’homme aux 150 nœuds papillon qui a gravité autour de la colline du Parlement pendant 46 ans, d’abord comme député, puis consultant et à titre de sénateur de 2005 à février 2023, 74 ans... Vincent Bernier, vice-président Développement international, Groupe Bemesa... Éric Lapointe, chanteur, acteur québécois, 54 ans... Naomi Watts, actrice britannique, 55 ans... Michel Arcand, directeur général dans l’équipe de remplacement de la Fédération des Caisses Desjardins, 66 ans... Stéphane Dion, ambassadeur du Canada en France et envoyé spécial auprès de l’Union européenne, 68 ans... Brigitte Bardot, actrice de cinéma (Et Dieu créa la femme) et chanteuse française, 89 ans.

Disparus

Photo AFP

Le 28 septembre 2022 : Coolio (photo), 59 ans, de son vrai nom Artis Leon Ivey Jr., rappeur américain qui a été découvert par le grand public grâce à son succès monstre Gangsta’s Paradise... 2021 : Michael Tylo, 72 ans, acteur américain qui a joué dans plusieurs feuilletons télévisés... 2017 : Marietta Marich, 87 ans, actrice américaine... 2016 : Jean-Marc Bruneau, 91 ans, propriétaire de la compagnie de chaussures Faber et l’un des fondateurs des Remparts et des Nordiques (AMH)... 2016 : Shimon Peres, 93 ans, ancien président israélien, figure historique et prix Nobel de la Paix (1994)... 2015 : Michael Burgess, 70 ans, ténor canadien... 2012 : Michael O’Hare, 60 ans, acteur américain... 2011 : Pierre Dansereau, 99 ans, écologiste canadien québécois... 2010 : Serge Bélair, 69 ans, une grande voix de la radio et de la télévision québécoises... 2009 : Ghislain Bouchard, 77 ans, père de La Fabuleuse histoire d’un Royaume au Saguenay... 2000 : Pierre Elliott Trudeau, 80 ans, ex-premier ministre du Canada... 1989 : Ferdinand Marcos, 72 ans, élu président des Philippines en 1966... 1978 : Le pape Jean-Paul Ier, 66 ans, dont le règne n’aura duré que 33 jours.