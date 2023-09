Qualité de l'air: encore des rejets polluants à l’incinérateur de Québec

Les cheminées de l’incinérateur ont une fois de plus émis des polluants qui excèdent les normes et les lignes directrices, a révélé la Ville de Québec.

Au cours d’une campagne d’échantillonnage qui s’est tenue du 5 au 16 juin dernier, la Ville a noté un dépassement de la norme dans les rejets de monoxyde de carbone (CO). La cheminée 4 a en effet émis une concentration moyenne de 64,8 mg/m3R en CO, ce qui est supérieur à la valeur limite de 57 mg/m3R.

«Bien que surprenant, ce résultat est nettement en deçà de ce qui a été observé pour cette ligne d’incinération, avant l’installation des brûleurs au gaz naturel en 2021», fait valoir la Ville.

L’incinérateur a aussi connu des dépassements pour certains «paramètres non réglementés». Même s’ils ne sont pas encadrés par des lois, des lignes directrices sont tout de même suggérées par le Conseil canadien des ministres de l’Environnement.

Concentrations trop élevées

Ainsi, des concentrations supérieures aux lignes directrices ont été notées pour les chlorophénols, les chlorobenzènes et les hydrocarbures aromatiques polycycliques.

La Ville explique que le début de la collecte des résidus de table, qui sont maintenant détournés de l’incinérateur, apporte une «dynamique différente des opérations».

Il faut donc procéder à des «ajustements pour optimiser le contrôle de la combustion». Selon la Ville, c’est cette situation qui a occasionné le dépassement en CO.

Démission du PDG du port réclamée

Par ailleurs, la conseillère de Limoilou, Jackie Smith, a réclamé jeudi la démission du président et chef de la direction du Port, Mario Girard, qui a selon elle fait une «tentative d’embellir la réalité» lors d’une conférence de presse où il n’a pas été mentionné que des dépassements de normes de nickel avaient été enregistrés dans l'air de Limoilou.

Un des dépassements est intervenu à peine deux jours après la fin de la campagne d’échantillonnage menée par le gouvernement du Québec.

«Le lien de confiance entre la population et le PDG du port est inexistant. Ça fait une décennie qu’on est confronté à un Port qui semble vouloir se défaire de sa responsabilité, pourtant indéniable, dans la présence du Nickel dans Limoilou. Il y a longtemps que toutes les actions et les paroles du PDG sont considérées comme suspectes par les observateurs dans ce dossier. Ce sont les intérêts des grandes minières qu’il défend, pas ceux des citoyens et citoyennes», a plaidé Mme Smith.

Du côté du Port, on a réagi succinctement : «M. Girard a dit la vérité, il a présenté les faits. Aucun commentaire», a indiqué le directeur des communications, Frédéric Lagacé.

La conseillère demande aussi l’embauche d’un conseiller scientifique indépendant pour guider la Ville sur ses actions concernant la qualité de l’air.