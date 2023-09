Quelques voyants jaunes s’allument sur le tableau de bord caquiste

Depuis sa deuxième victoire majoritaire aux élections du 3 octobre 2022, la CAQ perd des plumes. Selon un sondage Léger/Le Journal publié mercredi, elle est passée de 41 % à 34 % d’appuis.

Chez les francophones, la CAQ glisse sous la barre des 40 % pour la première fois. Dans la région de Québec, elle chute à 23 %. En novembre dernier, avant l’abandon de sa promesse du troisième lien, elle y trônait à 45 %.

Même le taux de satisfaction envers le gouvernement n’est plus majoritaire.

À 27 % chez les francophones, dont 30 % dans la région de Québec, le PQ et ses trois députés consolident leur image d’alternative possible à la CAQ.

Lutte serrée

Bref, à quatre jours de l’élection partielle dans Jean-Talon, laissé vacant par la démission de la caquiste Joëlle Boutin, la lutte CAQ-PQ s’annonce serrée.

Une victoire serait néanmoins beaucoup plus signifiante pour le PQ que pour la CAQ.

Pour ne pas briser leur élan, le PQ et son chef Paul St-Pierre Plamondon ont terriblement besoin de gagner alors qu’avec 89 députés, la CAQ aurait les moyens de s’en passer.

Malgré sa baisse, la CAQ continue en effet de dominer dans les intentions de vote. Son chef est encore populaire. L’opposition demeure fragmentée en quatre partis distincts.

Cette tendance baissière devrait toutefois allumer quelques voyants jaunes sur le tableau de bord caquiste. La raison ?

Trois crises majeures

Les premiers enjeux identifiés par les répondants du sondage – coût de la vie, système de santé et accès au logement – sont tous en état de crise ouverte.

Or, plus le temps passe, plus ces trois crises majeures, au lieu de se calmer, prennent de l’ampleur. Même si ça craque de partout ailleurs, l’impression que ça craque tout de même plus fort au Québec n’est pas une lubie.

Quoi qu’il arrive dans Jean-Talon, le vrai défi du gouvernement Legault se cachera dans sa résolution ou non de ces trois grandes crises. S’il échoue, les prochains sondages risquent d’être encore moins plaisants.