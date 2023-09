Se brûler avec l'énergie solaire?

Les libéraux veulent-ils vraiment précipiter Hydro-Québec dans la « spirale de la mort » ?

Hier, dans notre section Faites la différence, le critique en matière d'Énergie du PLQ, Gregory Kelley, prônait un virage pour le moins audacieux pour la société d'État.

À ses yeux, tous les Québécois devraient pouvoir produire de l'électricité pour eux-mêmes, avec des panneaux solaires, et vendre d'éventuels surplus à Hydro.

Le député disait rêver à un avenir où « les Québécois produisent leur propre énergie renouvelable et locale et n’aient plus à payer une facture à Hydro-Québec ».

Produire localement

De prime abord, le modèle proposé ne manque pas d'intérêt.

Avec les panneaux photovoltaïques, on pourrait produire localement, soutient le député, « assez d’énergie pour la recharge des véhicules électriques, l'alimentation des appareils ménagers, le chauffage et la climatisation des maisons ».

Le Journal, dans un dossier récent, a montré que la réalisation de ce modèle était plus complexe qu'il n'y paraît. Même si le coût des panneaux a chuté, leur amortissement prend encore des décennies, au terme desquelles on doit les remplacer.

Pour cette raison, Kelley propose que le Fonds vert (depuis 2020 appelé « Fonds d’électrification et de changements climatiques »), financé par la bourse du carbone, subventionne les Québécois pour qu'ils achètent des panneaux solaires.

Couillard

Cette façon de voir l'avenir énergétique était bien présente au sein du gouvernement libéral de Philippe Couillard, qui refusait de se lancer dans la construction de nouveaux barrages. En 2016, il autorisait d'ailleurs l'« autoproduction ».

Le PDG d'Hydro-Québec de l'époque, Éric Martel, avait mal réagi. Dans une entrevue au Journal en 2018, il avait lancé un cri du cœur, craignant que la société d'État ne soit lancée dans « une spirale de la mort » par le développement des « maisons intelligentes » autoproductrices. Cela conduirait les Québécois à acheter moins d'électricité à Hydro. Mais la société d'État aurait toujours « autant de transformateurs, de fils électriques à acheter ». Les tarifs monteraient, ce qui rendrait l’autoproduction encore plus rentable. « C’est ça, la spirale meurtrière », disait Martel. Hydro estimait alors que l'autoproduction serait rentable au Québec à partir de 2025.

En 2019, en commission parlementaire, Martel semblait moins inquiet : de 2017 à 2019, on était passé de « 100 personnes au Québec qui faisaient de la production puis qui la remettaient sur le réseau [...] à 700 ». Produire de l'électricité à « 0,30 $ le kilowattheure quand Hydro-Québec peut me le vendre à 0,078 $ » n'a tout simplement pas de sens, soulignait Martel. (En 2023, c'est 831 installations photovoltaïques actives en autoproduction, dont 785 clients résidentiels.)

Sauf, évidemment, si l'on subventionne massivement le solaire, comme le propose Kelley. Selon ce dernier, les autoproducteurs libèrent « des kilowattheures qui peuvent être vendus à plus haut tarif à nos voisins ». Subventionner le solaire pour exporter, en somme.

Le solaire et les « microréseaux » nous permettraient de passer de « Maîtres chez nous » à « Maîtres chez vous », écrit Kelley. Mais quels sont les risques pour le « navire amiral » au cœur du « maître chez nous », Hydro ? Autre sujet à soumettre à la commission sur l'avenir énergétique dont le Québec a besoin.