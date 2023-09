«The Wonderful Story Of Henry Sugar»: charmant Wes Anderson

Wes Anderson adapte pour Netflix, dans son style si particulier, l’histoire de Roald Dahl avec Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Dev Patel et Ben Kingsley.

Avec une mise en scène qui rappelle à la fois le théâtre et les livres en relief pour enfants, Wes Anderson livre une excellente adaptation de cette histoire de Roald Dahl, écrite à l’époque pour les ados.

Mais ce n’est pas une histoire pour jeunes, contrairement à Fantastique Maître Renard également de Roald Dahl et porté à l’écran par le cinéaste en 2009. Ici, le fameux Henry Sugar du titre est incarné par Benedict Cumberbatch dans un rôle qui lui sied à merveille.

Racontées à la manière de poupées russes (une histoire dans une histoire et ainsi de suite), les aventures de Henry Sugar, narrées par Ralph Fiennes, débutent en Inde, alors que le Dr Chatterjee (Dev Patel) observe avec étonnement le talent particulier d’Imdad Khan (Ben Kingsley), capable de voir sans l’aide de ses yeux. Et comme le secret de ce pouvoir a été consigné dans un cahier que trouve Henry Sugar, ce dernier met à profit ce don extraordinaire... au casino.

Photo fournie par Netflix

On n’en dit pas plus pour ne pas gâcher le plaisir, mais sachez que le moyen-métrage particulièrement réussi de 39 minutes est suivi de The Swan, The Ratcatcher et Poison, d’autres courtes histoires du romancier britannique, mises en images de manière aussi sympathique par Wes Anderson.

Le plaisir est total, la mise en scène et le format choisis par Wes Anderson rendant merveilleusement justice à l’œuvre de Dahl. Et, lorsqu’on se rappelle que Netflix a acquis la Roald Dahl Story Company en 2021 pour 686 M$ US, on ne peut qu’espérer que le cinéaste réitère avec toute la magie qui caractérise son cinéma (et oui, c’est meilleur qu’Asteroid City !).

Note : 4 sur 5

The Wonderful Story Of Henry Sugar est actuellement disponible sur la plateforme numérique Netflix.