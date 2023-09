Travis Kelce fait l'éloge de Taylor Swift

Travis Kelce a évoqué la rumeur selon laquelle Taylor Swift serait apparue à son match de la NFL le week-end dernier.

S'exprimant dans le podcast qu'il co-anime avec son frère, New Heights with Jason et Travis Kelce, l'ailier des Chiefs de Kansas City a qualifié la présence de la chanteuse de « culottée ».

« Merci à Taylor d'être venue, a déclaré mercredi l'athlète de 33 ans. C'était plutôt culotté. J'ai vraiment apprécié le week-end. »

La star de la NFL a poursuivi : « Je pensais juste que c'était génial de voir que tout le monde dans la suite n'avait que de bonnes choses à dire sur elle, les amis et la famille. Elle était magnifique et tout le monde parlait d'elle sous un grand jour. »

Il a partagé que lui et la popstar avaient « pris la fuite dans une voiture » après le match.

La chanteuse d'Anti-Hero, également âgé de 33 ans, a été vue en train d'encourager le sportif dimanche alors que son équipe, les Chiefs de Kansas City, affrontait les Bears de Chicago.

Une autre vidéo des deux stars quittant le match ensemble a été visionnée plus de 16 millions de fois, selon la BBC.

Sur son podcast, Travis Kelce a reconnu qu'il était plus ouvert que la chanteuse au sujet de sa vie personnelle et a suggéré que c'était peut-être la dernière fois qu'il parlait ouvertement d'elle. « Elle n'est pas autant dans les médias que moi, je fais cette émission chaque semaine, a-t-il expliqué. Ce qui est réel, c'est que vous savez, c'est ma vie personnelle, je veux respecter nos deux vies. »