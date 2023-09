Un emballage dix fois plus léger qu'une bouteille: Maison Orphée innove une fois de plus

Maison Orphée innove en proposant une solution d’emballage plus écologique pour ses huiles d’olive avec le Bag in Box (BIB) disponible dans plus de 550 détaillants au Canada.

Plus écologique que la bouteille en verre, le BIB est fabriqué au Canada. Le nouvel emballage est près de 10 fois plus léger qu’une bouteille de verre, ce qui réduit les émissions de CO2 lors du transport.

« Ça fait des années que nous voulions sortir un format de ce genre, mais le marché n’était pas encore prêt », a indiqué Élisabeth Bélanger, copropriétaire.

Diane Tremblay

Proposé dans un format de 1,5 litre, le nouvel emballage représente une économie de 10 à 12 % pour les consommateurs comparativement à la même quantité en bouteille.

De plus, le carton et le sac sont entièrement recyclables et ils offrent une double protection contre l’oxydation.

« Nous avions aussi un autre enjeu. Avec la guerre en Ukraine, un des formats que l’on vend beaucoup, le 750 ml, était fabriqué là-bas et nous n’avions plus accès à la bouteille. On a manqué de bouteilles pendant un petit moment, mais cela s’est résorbé », a ajouté Mme Bélanger.

Nouveau plan de croissance

Les nouveautés ne s’arrêtent pas pour l’entreprise de Québec, reconnue pour ses huiles et ses condiments. Maison Orphée a adopté un nouveau plan de croissance afin d’accroître sa capacité de production.

« On a le goût de croître. On a des bons produits et on est encore un secret bien gardé pour bien des gens», a dit Mme Bélanger qui peut toujours compter sur sa sœur Élaine pour l’épauler.

« On travaille très fort sur de nouveaux produits. On espère pouvoir lancer des choses au printemps. »

« On a automatisé beaucoup de choses à l’interne et nous avons une belle capacité. On veut s’assurer d’utiliser tous nos équipements le plus possible. [...] Il y a beaucoup de joueurs qui ont délaissé leur usine de fabrication et qui cherchent des co-packers. On regarde ce côté-là aussi. »

Maison Orphée, qui présente un chiffre d’affaires de 22 M$, est présente dans plus de 2000 points de vente au Canada avec l’ensemble de ses produits. L’entreprise mise sur une croissance ambitieuse de 35 % d’ici deux ans.

Mme Bélanger aimerait faire son entrée dans les magasins-entrepôts Costco. Cela pourrait arriver un jour, mais pas au détriment des clients actuels qui sont les Sobeys et Loblaws de ce monde.

« On a de plus en plus de discussions avec eux. On veut leur présenter des choses. Maintenant, c’est toujours l’enjeu de trouver le bon produit pour leurs membres et au prix qu’ils veulent, tout en gardant un équilibre avec nos grands clients principaux afin de s’assurer que tout le monde ait une place saine dans le porte-folio », a-t-elle précisé en terminant.