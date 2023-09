Une première au Québec: un programme d’improvisation au secondaire

Une école secondaire de la région de Québec est devenue la première de la province à offrir un profil « improvisation » à ses élèves, cet automne. L’enseignante à l’origine du projet veut insuffler une bonne dose de confiance en eux et de créativité aux 24 élèves de sa première cohorte et aux suivantes.

L’idée de créer le programme d’improvisation théâtrale est apparue à Dominique Fortin en plein confinement, en avril 2021. Elle sentait ses élèves complètement démoralisés par son cours, chose assez rare dans ses classes d’art dramatique.

Photo fournie par Dominique Fortin

« Ça m’a fait réaliser à quel point l’improvisation et le jeu théâtral, ça apportait des bienfaits dans la vie des jeunes. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de créer un nouveau profil centré sur ça », raconte celle qui enseigne à l’École secondaire La Courvilloise depuis 10 ans, en plus d’y entraîner l’équipe d’improvisation parascolaire.

Longue réflexion

Mme Fortin a donc longuement élaboré le cursus scolaire qu’elle souhaitait mettre en place. Sa présentation étoffée a convaincu la direction de l’établissement et le Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries qui ont accepté de l’implanter cet automne.

« La réception des élèves est excellente, fait-elle valoir. J’en ai 24 cette année, mais je suis convaincue que c’est appelé à prendre de l’ampleur, parce que les jeunes me disent à quel point ils sont heureux et il y aura plus de publicité et de bouche à oreille. »

La première cohorte pourra continuer son parcours dans ce même volet jusqu’à sa graduation, si tout se passe comme prévu. De nouvelles cohortes, que l’enseignante espère de plus en plus fournies, s’ajouteraient ainsi chaque année.

« Safe space »

Questionnée à savoir ce qui l’a poussée à créer une concentration centrée uniquement sur l’improvisation plutôt que le théâtre comme c’est le cas ailleurs, Dominique Fortin affirme que c’est pour atteindre un plus large éventail de profils d’élèves et favoriser l’inclusion.

« L’improvisation te donne une liberté inégalable. Les jeunes peuvent vraiment se laisser aller et montrer leur personnalité sans avoir peur du jugement des autres. [...] Quand ils entrent dans mon cours, je veux qu’ils se sentent dans un safe space. Ils peuvent être eux-mêmes à 100 % et laisser aller leur créativité et prendre confiance en eux. »

Progression

Comme bien des personnes qui œuvrent dans le milieu, Mme Fortin est une autodidacte de « l’impro ». Elle soutient toutefois que son expérience en tant qu’enseignante et entraîneuse lui ont permis de « mieux comprendre l’essence du jeu et des techniques employées » pour pouvoir les enseigner aux plus jeunes.

Pour les évaluations, elle se focalise particulièrement sur la progression et la motivation de ses protégés. Elle compte employer des méthodes similaires à ce qui se fait dans les autres matières où il n’y a pas de barèmes.

« Je ne peux pas faire comme si j’enseignais les maths. En impro, ça n’existe pas 2 + 2 ! », plaisante la colorée instigatrice du profil d’improvisation théâtrale.