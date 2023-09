Une programmation 100% québécoise au Cinéma Beaubien

Le Cinéma Beaubien s’est toujours donné comme mandat d’accorder une place de choix aux films québécois dans ses salles. Mais depuis une semaine, l’établissement du quartier Rosemont–La Petite-Patrie se surpasse en proposant pour la première fois de son histoire une programmation 100 % québécoise.

Depuis vendredi passé et jusqu’au 12 octobre, le cinéma de quartier indépendant présente donc exclusivement des films québécois sur ses écrans.

Les cinéphiles sont invités à y découvrir des nouveautés, comme Solo, de Sophie Dupuis, et Simple comme Sylvain, de Monia Chokri, mais aussi des films sortis l’été dernier, comme Le temps d’un été, de Louise Archambault, Les hommes de ma mère, d’Anik Jean, et Les chambres rouges, de Pascal Plante.

« En ce moment, on a la chance d’avoir plusieurs films québécois qui sont porteurs et qui amènent un public dans nos salles à chaque semaine, explique le directeur général-adjoint des Films du Cinéma Beaubien, Jean-François Lamarche.

« Ça fait trois mois qu’on présente Le temps d’un été et il y a encore beaucoup de gens qui viennent le voir. Depuis la fin de l’été, on a pratiquement un nouveau film québécois qui sort à chaque semaine et le public est toujours au rendez-vous. C’est exceptionnel. Et ça crée un effet d’entraînement. »

Photo tirée du compte Facebook du Cinéma Beaubien

La programmation 100 % québécoise du Cinéma Beaubien se poursuivra jusqu’au 13 octobre, date à laquelle la comédie Vers un avenir radieux, du cinéaste italien Nanni Moretti, prendra l’affiche.

D’ici là, plusieurs autres films québécois débarqueront sur les écrans du Beaubien, dont Les jours de Geneviève Dulude-De Celles (le 29 septembre), Testament de Denys Arcand (le 5 octobre) et Vampire humaniste cherche suicidaire consentant d’Ariane Louis-Seize (le 13 octobre).

« Ça fait 10 ans que je fais de la programmation au Cinéma Beaubien et c’est la première fois qu’on a un automne aussi foisonnant en matière de films québécois. On sent un bel engouement en ce moment pour notre cinéma et on est très fiers de cela », se réjouit Jean-François Lamarche.