Violence armée, féminicide, filicide, tuerie de masse: la violence est une faculté qui s’apprend

Il y a juste à regarder un nouveau-né pour savoir qu’un ange s’est incarné. Puis, il se développe, change, s’autonomise et devient progressivement le produit de son environnement. Il tente de se libérer de ses chaînes, refuse cette programmation, mais il ne pourra que partiellement y échapper et créer ce qu’il croira être sa propre identité, sa différence.

Nous sommes des animaux sociaux, certes biologiques et spirituels également, en somme complexes, mais qu’on le veuille ou non, on APPREND à devenir ce que nous sommes. Et, la violence ne fait pas exception.

Lorsqu’un jeune entre dans un gang et se retrouve dans une fusillade un Glock à la main, il est toujours intéressant de regarder en arrière. Qui est-il ? Pourquoi tant de colère et de révolte ?

Et, cet homme, comment en est-il arrivé à tuer sa femme et ses enfants ? Pourquoi ce besoin de contrôle ? Qu’est-ce qui s’est passé ?

Et cet autre, qui un jour décide de tirer au hasard sur plusieurs inconnus, froidement, comme si l’empathie, l’humanité avait disparu. Bien sûr, on tente toujours d’expliquer l’impensable par la maladie mentale. C’est plus rassurant.

Une biologie de la violence ?

Il existe un débat dans le milieu scientifique. L’humain est-il de nature violente ? Est-il génétiquement violent ? Est-ce plutôt une combinaison biosociale ? En fait, la violence est bien plus complexe. Elle est un mode d’expression psychosocial.

Bien évidemment, des lésions du cortex cingulaire et préfrontal peuvent altérer le jugement social, la conscience de soi et même créer des troubles affectifs. Il existe aussi des vulnérabilités, ce que l’on nomme des facteurs de risque, notamment la consommation de drogue et d’alcool.

D’ailleurs, l’un de ces facteurs est sans aucun doute l’intégration de la violence comme mode de socialisation. Malheureusement, pour un grand nombre d’enfants, cet apprentissage commence à la maison par de la maltraitance (physique et psychologique) ou de la négligence, et ce, dès leur plus jeune âge.

Puis, la violence se poursuit dans le quartier, à l’école et dans la vie active. Ils apprennent que le respect, le succès et la richesse s’arrachent par la violence.

Banalisation de la violence

Bien que nous ne soyons pas dans un pays en guerre, nous vivons dans une société violente. Prenez le temps de regarder autour de vous. Quant au web et aux réseaux sociaux, n’en parlons pas ! L’anonymat permet à bien des personnes d’exhiber et de cracher leur venin.

Le problème dans une société violente, c’est sa banalisation. Les jeunes grandissent en se faisant bombarder de messages la valorisant (jeux vidéo, films, musique, etc.). Dans plusieurs jeux vidéo, la mort et l’assassinat, voire être un criminel, sont banalisés et même valorisés.

Bien souvent, le sexe et la puissance sont jumelés à ces symboles de violence leur donnant une certaine aura lit, cool. La meilleure armure pouvant contrer ces attaques demeure l’amour et la bienveillance.

La balle est dans votre camp.