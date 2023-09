5 vins sud-africains à avoir sous la main

Les Méchants Raisins vous concoctent un cahier spécial de vins à moins de 15 $ pour le week-end de l’Action de grâce. En l’attendant, je propose de tourner les projecteurs vers un pays qui recèle de nombreux vins à la fois accessibles et forts en caractère : l’Afrique du Sud.

Rien ne semble pouvoir freiner l’enthousiasme des vignerons sud-africains ni celui de leurs fans à travers le monde. Cette créativité débordante et toute juvénile, ils la puisent dans un héritage viticole de plus de 300 ans. Du Cap Agulhas au Swartland, la révolution est en marche, les vieilles vignes sont revalorisées, notamment par une viticulture responsable et attentionnée, mais aussi par une approche moins interventionniste au chai. De ce fait, le style des vins a profondément changé depuis 20 ans. Les rouges sont plus légers, plus juteux, plus nuancés et moins boisés, alors que les blancs ont gagné en tension, en précision et en pureté. En voici cinq pour commencer (ou poursuivre) votre exploration. Santé !

Mullineux, Chenin blanc 2022, Kloof Street, Swartland

Afrique du Sud 13 % | ★★★1/2 | $$ | 22,80 $

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ

Code SAQ : 12889409

Andrea et Chris Mullineux comptent parmi les vignerons impliqués dans le Old-Vine Project de Rosa Kruger, qui sillonne la région du Cap avec son équipe, à la recherche de vieux vignobles laissés à l’abandon et menacés d’arrachage. Leur chenin blanc de la gamme Kloof Street provient de trois parcelles plantées il y a plus de 40 ans. Le 2022 se montre sous un jour un peu timide en ce moment, mais si vous avez la patience de le laisser respirer en carafe pendant deux heures, vous retrouverez le même vin blanc sobre et élégant, minéral à souhait et juste assez vineux pour accompagner un pavé de morue à l’huile d’olive.

Tiger Horse, Old Vine Cinsault 2022, Western Cape

Afrique du Sud 14,5 % | ★★1/2 | $1/2 | 15,70 $

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ

Code SAQ : 14221488

Boutinot Wines produit un bon cinsault souple et rond, issu en partie de vignes « de brousse », cultivées sans irrigation. Rien de complexe, mais un rouge taillé pour plaire, fruité et délicatement fumé, qui accompagnera la pizza, les burgers et autres plats de tous les jours.

Cap Maritime, Chardonnay 2022, Cape South Coast

Afrique du Sud 13,50 % | ★★1/2 | $1/2 | 19,95 $

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ

Code SAQ : 15115337

Ce projet est né d’une collaboration entre Mark Kent (Boekenhoutskloof) et Rosa Kruger. Les vignes du projet Cap Maritime ont été sélectionnées spécifiquement pour le climat plutôt frais de Hemel-en-Aarde, au nord d’Hermanus. La fraîcheur se mesure dans le verre et Mark Kent signe un chardonnay épuré, aux saveurs nettes de citron et de fruits blancs. Jolie texture qui sied aussi bien à l’apéro qu’à un pavé de morue.

Boekenhoutskloof, The Wolftrap 2022, Western Cape

Afrique du Sud 14,5 % | ★★★ | $ | 13,60 $

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ

Code SAQ : 10678464

Quoique bien charnu et gorgé du soleil de Swartland (en partie), le rouge d’entrée de gamme de ce domaine historique (1776) n’en est pas moins digeste et harmonieux. Un vin rouge gourmand et séduisant composé de syrah, de mourvèdre et de viognier. Les tanins sont ronds, les saveurs de fruits noirs sont mûres et pleines, ponctuées de bonbon à la violette, d’épices et de cuir. Un classique sud-africain, avec raison. D’autant plus recommandable qu’il est offert avec 1 $ de rabais jusqu’au 9 octobre.

Badenhorst, Papegaai 2022, Swartland

Afrique du Sud 13 % | ★★★1/2 | $$ | 20,90 $

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ

Code SAQ : 15015580

La région de Swartland possède un charme particulier ; ses vins aussi. Ceux d’Adi Badenhorst, en particulier, ont toujours un petit je-ne-sais-quoi et ce rouge de soif issu d’un assemblage de grenache noir, de chenin blanc, de syrah et tinta barroca en est un bien bel exemple. Légèrement perlant en attaque, souple, gorgé de saveurs de fruits rouges, avec une pointe fumée et un fini à peine granuleux en fin de bouche. Un must pour la planche de charcuterie.

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.