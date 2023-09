Andrei Vasilevskiy blessé : ça fait ch... son entraîneur

L’entraîneur-chef du Lightning de Tampa Bay, Jon Cooper, cache bien mal son désarroi devant la nouvelle ayant foudroyé son équipe jeudi, celle-ci devant se passer de son gardien numéro 1, Andrei Vasilevskiy, durant minimalement deux mois.

Figurant parmi les meilleurs de sa profession dans la Ligue nationale de hockey, le Russe sera donc incapable d’aider les siens au début du calendrier régulier après avoir été opéré au dos. En son absence, les «Bolts» devront se serrer les coudes, tandis que le directeur général Julien BriseBois tente sûrement de trouver une alternative à l’extérieur de l’organisation; au camp d’entraînement, Jonas Johansson, Hugo Alnefelt et Matt Tomkins sont en poste, ce qui n’est pas nécessairement rassurant pour les partisans du club.

«Pour être franc, "Vasy", c’est un luxe de miser sur lui et nous avons été très chanceux de l’avoir pendant si longtemps. Cependant, nous avons déjà traversé des séquences sans lui et le plus important pour chaque formation, c’est que s’il est possible de réduire les occasions de marquer, ça aidera», a néanmoins précisé Cooper aux médias, vendredi.

Il reste que l’instructeur aurait pu se passer de cet écueil. «J’ai une confiance totale en la manière de jouer de cette équipe. [...] Maintenant, est-ce que ça fait mal de perdre un membre de votre noyau, que ce soit "Vasy" ou quelqu’un à l’avant? Certainement.»

Vasilevskiy se relèvera

Heureusement pour le Lightning, la blessure de Vasilevskiy ne représente pas la catastrophe absolue, car elle a été annoncée au cours du camp d’entraînement et non pas au cœur de la campagne ou en séries. D’ailleurs, il importait pour tous de procéder à l’intervention chirurgicale le plus rapidement possible.

«Quand la décision de l’opérer a été prise, le tout s’est effectué dans les heures suivantes, a mentionné Cooper. C’est un problème apparu dès le début du camp, donc il n’y a rien d’autre que nous puissions faire. Tout a été réalisé de la façon appropriée, mais croyez-moi, si nous avions su qu’il y avait un problème plus tôt, l’opération aurait été faite hâtivement. Mais personne, incluant "Vasy", ne savait.»

«Là, je veux être clair sur cela : ce n’est pas la fin de la saison de "Vasy". Il sera de retour et le connaissant, ce sera plus tôt que tard. Toutefois, pendant une courte période, nous allons combler sa perte», a-t-il ajouté.

Chez les joueurs, on se dit prêts à mettre l’épaule à la roue pour obtenir du succès malgré tout.

«Je crois que tout le monde doit essayer d’accomplir ce qu’il fait de mieux, c’est-à-dire se présenter et compétitionner avec ardeur. C’est de mettre ses bottes de travail et abattre le boulot nécessaire», a estimé l’attaquant Tanner Jeannot.

