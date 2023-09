Attaque sur une chauffeuse de bus: un antimasque réitère que c’était dans son droit de lui fracturer la mâchoire

Un antimasque qui avait fracturé la mâchoire d’une chauffeuse de bus qui lui avait demandé de porter un couvre-visage pendant la pandémie affirme avoir le droit d’agir ainsi, car il est un « pratiquant de la justice ».

« Je considère que je n’ai rien fait de mal. Je demande la peine capitale ou la liberté dans mon dossier », a témoigné Patrick Desbiens lors des représentations sur sentence vendredi matin au palais de justice de Laval.

Le résident de Sainte-Thérèse âgé de 40 ans avait été reconnu coupable de voies de fait au printemps pour l’attaque contre une chauffeuse d’autobus dans les Laurentides, en septembre 2020. Il espère éviter la prison et est prêt à réaliser des travaux communautaires.

« Même si on me persécute, je n’aurai jamais de remords », a indiqué Desbiens, qui se représente seul.

Il avait été envoyé à l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel pour vérifier son aptitude à subir son procès, mais il a été jugé apte. Patrick Desbiens a un diagnostic de schizophrénie et est suivi régulièrement en psychiatrie.

Sa conjointe des deux dernières années l’a dépeint comme un homme « calme, serein, toujours positif, toujours prêt à aider les autres ».

Photo tirée de Facebook­­

Or, Desbiens a des « problématiques de gestion de la colère, d’impulsivité ainsi que de consommation d’alcool et de drogues », a mentionné la procureure de la Couronne Vanessa Dorval, réclamant une peine de six mois de prison et une probation de deux ans.

« Le type de comportement commis par M. Desbiens n’est pas acceptable dans la société. Il s’agit d’un geste totalement gratuit », a précisé Me Dorval.

Antimasque

En 2020, Desbiens était un antimasque convaincu, au point où il avait déjà prévenu que personne ne pourrait le forcer à en porter.

« Il va falloir me mettre une balle entre les deux yeux pour que je porte un masque, avait-il indiqué sur les réseaux sociaux. Pis si vous ne me mettez pas une balle entre les deux yeux, pis que vous voulez que je porte le masque, bah... c’est votre droit à la vie qui va être en jeu. »

Ainsi, quand la chauffeuse de 55 ans lui a demandé de respecter l’obligation de porter un couvre-visage, Desbiens lui avait fracturé la mâchoire. Il avait ensuite pris la poudre d’escampette avant de se faire passer les menottes aux poignets, quelques heures plus tard.

La victime, qui n’a pas souhaité témoigner lors des représentations sur sentence, n’a jamais été en mesure de reconduire un autobus depuis l’attaque.

« Elle est toujours en choc post-traumatique. [...] Madame sort très rarement de la maison, chaque fois qu’elle voit un homme elle fait beaucoup d’anxiété », a indiqué Me Dorval.

La juge Maria Albanese rendra sa sentence en novembre.