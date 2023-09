Photos fournies par le Club

C’est sous ce thème que se tiendra le 59e Coquetélions du Club Lions Sillery/Ste-Foy/Québec le vendredi 3 novembre, dès 18 h, au Quai 30 du Terminal de croisières du port de Québec. Philippe Beaudoin (photo de gauche), directeur associé chez Les Structures Ultratec, et Bernard Poulin (photo de droite), professionnel chez BGY Services financiers intégrés inc., ont accepté la coprésidence d’honneur de l’événement de l’année à Québec qui se voudra un voyage au nord du 59e parallèle avec ses saveurs nordiques et boréales et la présence des consuls honoraires de la Norvège, du Danemark, de la Finlande, de l’Islande et de la Suède. Depuis sa première présentation, en 1964, c’est plus de 3,5 M$ qui ont été remis aux œuvres soutenues par le Club Lions Sillery/Ste-Foy/Québec. Parmi celles-ci on note, notamment, le Camp Kéno, La Dauphine, Laura Lémerveil, la Maison d’entraide L’Arc-en-ciel, les Grands Frères et Grandes Sœurs, le Carrefour des enfants de Saint-Malo et la Maison Richelieu. Toutes ces œuvres permettent l’épanouissement des jeunes moins favorisés de la grande région de Québec. Billets au https://coquetelions.com/.

Nouvel exécutif

Photo fournie par l’AÉCQ

L’Assemblée des évêques catholiques du Québec (AÉCQ) a élu récemment les membres qui formeront son exécutif pour les deux prochaines années (2023-2025). Voyons voir. Tout d’abord, assis de gauche à droite : Mgr Guy Boulanger, évêque de Rouyn-Noranda et d’Amos, qui agira à titre de vice-président ; Mgr Martin Laliberté, P.M.É., évêque de Trois-Rivières, qui assumera la présidence. Debout, toujours de gauche à droite : Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal, membre de droit ; Mgr René Guay, évêque de Chicoutimi ; M. le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, membre de droit, et Mgr Pierre Murray, C.S.S., secrétaire général de l’AÉCQ.

Nouvelle directrice générale

Photo fournie par la Maison Michel-Sarrazin

La Maison Michel-Sarrazin, centre de soins palliatifs et de fin de vie, à but non lucratif, m’annonce la nomination de Joannie Bonneau (photo) au titre de Directrice des soins infirmiers. Madame Bonneau est diplômée de l’Université McGill (bachelor of nursing science) et a obtenu une attestation d’Agent de changement décernée par le CHU Sainte-Justine en collaboration avec HEC Montréal. Jusqu’à tout récemment, elle occupait la fonction d’assistante-infirmière-chef en hémato-oncologie au CHU Sainte-Justine, où elle coordonnait une équipe de soins. Elle possède de nombreuses années d’expérience en hémato-oncologie pédiatrique ainsi qu’en soins palliatifs pédiatriques. Elle est entrée en fonction le 13 septembre.

Le « Meating » de la relève

Photo Matelas Dauphin

Steven Thériault (photo), directeur général de Matelas Dauphin, dont le siège social est situé dans le quartier Charny de Lévis, a accepté la présidence d’honneur du « Meating » de la relève, soit l’événement caritatif au profit du Grenier alimentaire de Lévis, qui se tiendra le jeudi 26 octobre au restaurant Blaxton de Saint-Romuald. Depuis 1991, Le Grenier aide les personnes et les familles de l’arrondissement de Desjardins, à Lévis, vivant diverses difficultés, principalement sur le plan alimentaire. Il contribue également à réduire l’exclusion sociale dans un environnement propice au respect et à la dignité humaine. Il accueille ainsi les personnes démunies dans un lieu réconfortant se rapprochant d’un milieu de vie familial. Renseignements et billets : 418 835-5336, poste 1, et comptoirlegrenier.com

Anniversaires

Photos d’archives

Warren Cromartie (photo), voltigeur de baseball né à Miami, en Floride, dont la carrière s’est déroulée dans les Ligues majeures de baseball et la Ligue centrale du Japon de 1974 à 1991. Il a notamment joué pour les Carnavals, le club-école AA des Expos dans la Ligue Eastern, à Québec (photo de droite), et pour les Expos de Montréal pendant 9 saisons, en 1974 puis de 1975 à 1983. « Cro » a 70 ans aujourd’hui... Benoît Pouliot, Franco-Ontarien qui a mené une carrière de 12 saisons dans la LNH avec, entre autres, les Canadiens (2010-2011), 37 ans... Mario LaRue, propriétaire et kinésiologue du Centre Form Action de Pont-Rouge, 63 ans... Gilles Myrand, ancien conseiller municipal de Sainte-Foy de 1981 à 1993, 76 ans... Anne Fortier, hygiéniste dentaire de Québec... Lech Walesa, ex-président de la Pologne, 80 ans.

Disparus

Photos fournies par la famille et @DetroitRedWings

Le 29 septembre 2022 : Gilles Loiselle (photo de gauche), 93 ans, ancien ministre fédéral des Finances sous les gouvernements Mulroney et Campbell et député de la circonscription de Langelier... 2022 : Gilles Boisvert (photo de droite), 89 ans, gardien de but natif de Trois-Rivières qui a passé 16 saisons dans le hockey professionnel, dont seulement 3 matchs avec les Red Wings de Detroit de la LNH... 2020 : Helen Reddy, 78 ans, chanteuse australienne... 2018 : Gordon Donald Simons, 89 ans, homme d’affaires de Québec aux commandes de la chaîne de vêtements québécoise (Simons) de 1952 jusqu’en 1996... 2017 : Lioudmila Belooussova, 81 ans, patineuse artistique soviétique, championne olympique (1964, 1968)... 2016 : Micheline Pelletier, 72 ans, mairesse de Sainte-Anne-des-Monts... 2015 : Phil Woods, 83 ans, saxophoniste américain... 2015 : Dr Aylmer Baker, 76 ans, chiropraticien de Québec... 2014 : JP Auclair, 37 ans, pionnier du ski acrobatique au Québec... 2010 : Tony Curtis, 85 ans, acteur américain... 2006 : Cardinal Louis-Albert Vachon, 94 ans, archevêque de Québec de 1981 à 1990... 1999 : Jean-Louis Millette, 64 ans, comédien québécois... 1996 : Claire Bonenfant, 71 ans, grande figure du féminisme au Québec.